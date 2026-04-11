PSOE llama a una "movilización masiva" por la sanidad pública, que Moreno está "destrozando"

El secretario de sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto - PSOE

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de sanidad del PSOE de Huelva, Rogelio Pinto, ha hecho un llamamiento este sábado a la ciudadanía para que mañana domingo "Huelva se levante y acuda a la manifestación convocada por Marea Blanca y diga basta ante el mayor atropello a la sanidad pública que hemos vivido jamás".

En un comunicado, Pinto ha acusado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de "destruir conscientemente la sanidad pública para hacer negocio con la salud de la gente", una estrategia que, "ya está dejando víctimas reales", como el que conocimos ayer de Isla Cristina.

"Lo de los cribados de cáncer de mama no es un fallo, es un escándalo mayúsculo. Hay mujeres hoy enfermas que podrían no estarlo. En Huelva, como es el caso de Alicia. Y eso tiene responsables políticos claros. Se ha jugado con la salud de miles de mujeres y eso es absolutamente imperdonable. Por eso, 160 mujeres han interpuesto una reclamación patrimonial a la Junta de Andalucía", ha señalado.

El dirigente socialista ha denunciado que más de 83.000 personas en Huelva siguen "atrapadas en listas de espera interminables y crueles". "Mientras la gente sufre y empeora, el Gobierno andaluz se dedica a vaciar la sanidad pública y a llenar los bolsillos de la privada. Es un modelo indecente y profundamente injusto", ha indicado.

Asimismo, Pinto ha expuesto la situación de la provincia, que "está siendo castigada sin piedad". "No tenemos Chares, no tenemos hospital Materno-Infantil, ni tenemos los recursos que nos corresponden", ha apuntando, denunciado que esta provincia es "la última prioridad para Moreno Bonilla, y eso se traduce en enfermedad, en sufrimiento y en abandono".

Según el secretario de sanidad socialista, "hoy en Andalucía quien no tiene dinero, espera, y quien espera, empeora; esa es la crudeza de un sistema que Moreno Bonilla ha decidido romper".