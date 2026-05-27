Punta Umbría (Huelva) presenta su vídeo de promoción turística, obra póstuma de María Clauss

Presentación de la campaña. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido este miércoles la presentación del vídeo promocional con el que arranca la nueva campaña turística 'Punta Umbría, el secreto mejor guardado de la historia', obra póstuma de María Clauss. Inicialmente, estaba prevista su presentación en Fitur 2026. Sin embargo, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el Ayuntamiento puntaumbrieño decidió posponer su estreno como muestra de "respeto y cariño" hacia su familia y entorno.

En la presentación del mismo han participado el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, junto a la concejal delegada de Turismo, Jimena Donoso, y la diputada provincial de Turismo, Ana Delgado, y Rafael Márquez, de la empresa Videomax, responsable del montaje de la pieza audiovisual, quien ha ofrecido algunos detalles técnicos y creativos sobre el proceso de realización del vídeo.

Márquez ha explicado que María Clauss realizó las últimas modificaciones de edición durante aquel trayecto en tren, dejando terminada una obra "que refleja de una manera muy especial su mirada sobre Punta Umbría". La convocatoria ha contado también con la presencia de familiares, amistades y personas cercanas a María Clauss que no han querido perderse esta presentación pública de su último trabajo.

José Carlos Hernández Cansino ha definido esta pieza audiovisual como "una obra profundamente personal y artística sobre Punta Umbría", subrayando además que el proyecto nace de una propuesta de María Clauss que vincula la figura de William Martin con la promoción turística del municipio, "entendiendo que este episodio histórico constituye un importante atractivo turístico y patrimonial al que hasta ahora no se le había dado suficiente proyección desde esta perspectiva".

Asimismo, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento trabaja actualmente en la creación del futuro Centro de Interpretación 'Espacio William Martin', en la Casa del Guarda, gracias a una subvención Munitur de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, la rehabilitación de este edificio también fue posible gracias a otra ayuda de estas características.

Igualmente, ha destacado que María Clauss llevaba años investigando y trabajando en torno a la figura de William Martin y en la relación con su familia, un trabajo que materializó en la exposición '¿Mi abuelo el espía?', inaugurada precisamente en Punta Umbría en el año 2018. Todo ello le permitió reunir un importante archivo fotográfico y documental sobre este episodio histórico, unido además a su "enorme interés personal y artístico por esta historia".

La campaña promocional preparada por el Ayuntamiento de Punta Umbría arrancó hace unos días con una acción teaser en redes sociales bajo el concepto 'TOP Secret', utilizando mensajes breves y una estética inspirada en expedientes clasificados para generar misterio e intriga alrededor de una historia real que sitúa a Punta Umbría en un episodio clave de la historia contemporánea.

Finalmente, el vídeo revela el contexto completo y convierte ese misterio inicial "en una invitación a descubrir Punta Umbría como un destino turístico donde la historia, el mar y la identidad local se unen de una manera única", ha explicado el alcalde. Además, la campaña incorpora una cartelería inspirada en la estética visual del vídeo, bajo el eslogan 'Punta Umbría, el secreto mejor guardado de la historia', incluyendo un código QR que enlaza directamente con la pieza audiovisual.

Por último, el alcalde ha agradecido la presencia de todas las personas que han querido acompañar al Ayuntamiento en esta presentación pública, especialmente familiares, amigos y participantes en el vídeo. "Hoy compartimos también la obra póstuma de María Clauss, una artista irrepetible profundamente vinculada a Punta Umbría", ha concluido.