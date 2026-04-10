Punta Umbría (Huelva) traslada a Adamuz el agradecimiento del pueblo por su labor en el accidente

Encuentro entrre el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y el de Adamuz, Rafael Ángel Moreno. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

ADAMUZ (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, junto a la concejal delegada de Turismo y Festejos, Jimena Donoso, se ha desplazado este viernes hasta el municipio cordobés de Adamuz para mantener un encuentro institucional con su alcalde, Rafael Ángel Moreno, al objeto de trasladarle personalmente el agradecimiento de toda la Corporación Municipal puntaumbrieña y del conjunto del municipio.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, durante la reunión, el primer edil ha comunicado oficialmente la concesión de la Distinción 26 de Abril a Adamuz, el mayor reconocimiento que otorga el Ayuntamiento de Punta Umbría, tal y como aprobó el pasado 30 de enero en Junta de Gobierno Local y que ahora ratificará en el Pleno Solemne del próximo 26 de abril, Día de Punta Umbría.

El galardón pone en valor la "actuación ejemplar" del pueblo de Adamuz durante el trágico accidente ferroviario ocurrido en su término municipal, una respuesta ciudadana y coordinada que, según ha destacado el alcalde puntaumbrieño, "demostró una entrega absoluta en un momento crítico, en el que lo dejaron todo para ayudar a los afectados y, en muchos casos, salvar vidas".

Además, Hernández Cansino ha subrayado que "al que lo da todo no se le puede pedir más, solo agradecerlo", en referencia a la implicación mostrada por vecinos, servicios de emergencia y voluntarios del municipio cordobés durante aquella jornada. En este sentido, también ha aprovechado el viaje para conocer al jefe de Protección Civil que estuvo al frente del operativo aquel día.

Por otro lado, el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, ha agradecido por su parte la visita institucional y ha expresado su emoción por este reconocimiento, señalando que están recibiendo "varios homenajes pero el de Punta Umbría es especial, porque es un pueblo que estuvo muy afectado por esta tragedia y con el que hemos estrechado muchos vínculos".

Asimismo, ha explicado que no podrá asistir al Pleno Solemne del próximo 26 de abril en Punta Umbría, al coincidir con la celebración de la Feria de su municipio, aunque ha mostrado su voluntad de realizar una visita futura a la localidad costera acompañado de vecinos de su pueblo, que están interesados en conocerla.

Asimismo, Hernández Cansino ha puesto en valor el gesto de Adamuz como "ejemplo de cooperación, solidaridad y humanidad", destacando que "de un hecho tan doloroso también pueden nacer vínculos de respeto y gratitud entre pueblos".

Así, Punta Umbría sigue consolidando el compromiso del municipio con "los valores de solidaridad y servicio público", en un encuentro que ha servido para "reforzar los lazos institucionales y personales entre ambos pueblos, en un ambiente de cordialidad y reconocimiento mutuo".