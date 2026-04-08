Rafael Segovia repite como cabeza de lista de Vox por Huelva a las elecciones al Parlamento

Archivo - El parlamentario andaluz de Vox por Huelva, Rafael Segovia, encabeza la lista de Vox al Senado por la provincia de Huelva. - VOX HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual parlamentario por Vox Huelva Rafael Segovia repetirá como cabeza de lista con la que su formación concurre a las elecciones andaluzas por la provincia onubense. Segovia ha sido diputado del Vox Andalucía en las dos últimas legislaturas y formó parte de los doce parlamentarios autonómicos de la formación que en las elecciones de 2018 consiguieron llegar a la Cámara andaluza.

Así lo ha anunciado este miércoles Vox en una nota, en la que señala que la lista con la que concurre a las elecciones andaluzas por Huelva cuenta con una candidatura con perfiles profesionales de diversos sectores y con la que destaca que "refuerza su compromiso territorial", aportando "la alternativa al bipartidismo que durante décadas ha relegado a la provincia onubense al furgón de cola y al ostracismo, con un déficit de infraestructuras y de inversiones histórico al que se suma el castigo al sector primario, pilar económico clave en la provincia".

Nacido en 1959 en Huelva y licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de Cádiz, Segovia es médico de familia en ejercicio en consulta privada, actividad que ha venido compaginando con su labor parlamentaria. María Goretti Eiberle Sánchez de Toca y Raúl Molina le acompañan en la candidatura por Huelva como números dos y tres.

Graduada en Finanzas y Contabilidad por la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo (UEX), María es gerente en MP Composites SL, empresa del sector industrial de fabricación, mantenimiento y suministro de equipos y tuberías de plásticos técnicos y PRFV. Nacida en Valencia en 1991 y residente en Huelva desde 2019, cuenta con experiencia en el sector inmobiliario, donde ha desarrollado su carrera hasta hace seis años. Experta en gestión de equipos, dirección, auditoría y formación, proviene de una familia ganadera de ovino y vacuno en Extremadura, por lo que cuenta con amplios conocimientos en el sector primario.

Por su parte, Raúl Molina es exfubolista profesional. Militó en el Recreativo de Huelva entre 2000 y 2002, logrando en 2001 el ascenso a Primera División. En esta categoría, también jugó en el RCD Espanyol de Barcelona entre 2002 y 2006. Nacido en Jerez de la Frontera en 1976, Molina ha trabajado como comercial de Toyota en Huelva, jefe de ventas de Andalmotor Nissan y actualmente es comercial inmobiliario en la empresa Amansur Inmobiliaria en Huelva. Posee la titulación de Entrenador Nacional, Director Deportivo y Master Scouting.

Completa la lista Ana Díaz Cano, asesor fiscal, laboral y contable desde 1998 y miembro de la Asociación de Técnicos Profesionales Tributarios de Huelva. Nacida en Bollullos hace 52 años y residente en Matalascañas, es diplomada en Empresariales por la Universidad de Sevilla, posee un despacho en Chucena y también es empresaria del sector de la papelería.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS EN MÁLAGA

Tras la aprobación de las listas por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Vox celebrará este jueves el acto de presentación de candidatos, con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal.

Será en Málaga, donde la dirección de Vox ha convocado también a los miembros del CEN y del Comité de Acción Política, que se reunirán por la mañana acompañados por los portavoces nacionales y regionales de la formación. A las 12,00 se hará una foto de familia y a las 12,15 comenzará la reunión, que culminará con una declaración a medios del secretario general, Ignacio Garriga. Ya por la tarde, a las 19,30, se celebrará el acto de precampaña en la Plaza de Mateo Luzón.