Regantes del Condado (Huelva) aseguran que con la PDL de Doñana se "recupera el daño causado" a "miles de agricultores"

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha señalado que este miércoles, fecha en la que el Parlamento andaluz debate la toma en consideración de la proposición de ley presentada por PP y Vox para la regulación de los regadíos de Doñana, es un día "muy importante", ya que esta iniciativa "viene a reparar el daño causado y a hacer justicia social con miles de familias de agricultores que se quedaron fuera por el mal diseño del plan de la Corona Norte".

En rueda de prensa a las puertas del Parlamento andaluz, el portavoz de la plataforma, Julio Díaz, acompañado por el presidente de la misma, Romualdo Macías, ha asegurado que el plan de la Corona Norte es "positivo" para la sostenibilidad de Doñana, pero "hay que rehacerlo para que funcione bien y no le haga daño a las familias como se le está haciendo ahora".

"Queremos que las familias recuperen sus tierras para poder cultivar, pero solo cuando llegue el agua superficial del trasvase que tiene que hacer el Gobierno de España. Por lo tanto, no estamos hablando de ampliación de regadíos, sino que se reconozca el error histórico de dejar estas hectáreas fuera", ha agregado.

Asimismo, ha asegurado que "no va a haber amnistía absolutamente para nadie porque los procedimientos administrativos van a continuar", pero esta iniciativa, en su opinión, "va a ser un bálsamo para recomponer la fractura social que llevó a cabo la mala ejecución del Plan de la Corona Norte.

"Es una iniciativa que, además, blinda el acuífero de Doñana y sus valores naturales porque no habla en ningún caso de agua, sino de calificación de suelo, ha subrayado Díaz, quien ha agradecido a los grupos parlamentarios Popular y Vox, a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, que "hayan tenido a bien impulsar esta herramienta", que "va a salir adelante con un gran apoyo".

"Parece que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, no se han leído la ley, pero es una ley buena, es una ley para Doñana, y es, sin duda, el inicio del fin también de la extracción de aguas subterráneas del acuífero. Y es lo que queremos. Durante el primer traspase que fue al condado, el de 4,99 hectómetros cúbicos, ya se cerraron 413 pozos. Creemos que este es el mejor ejemplo", ha abundado.

En cuanto al pleno del Consejo de Participación de Doñana de este lunes, el portavoz de la Plataforma ha afirmado que la Junta informó sobre la proposición y "cada uno manifestó su posición", aunque "también hubo muchas organizaciones agrarias y sindicatos que apoyaron la iniciativa", pero "no lo hacen aquellas que están alrededor del Gobierno y los ecologistas, que no quieren el trasvase".

Al respecto, Díaz ha agregado que el CSIC se pronunció sobre el estado del acuífero que "nosotros también compartimos, ya que no está en las mejores condiciones". Pero también habló de que las infraestructuras hidráulicas, que tiene que hacer el Gobierno de España, "no están hechas", por lo que el agua en superficie "no ha llegado y el acuífero se tiene que reponer naturalmente".

No obstante, Díaz ha señalado que en el proyecto Doñana 2025, "que se aprobó por decreto en las Cortes Generales", contempla partidas presupuestarias para "revertir la barrera artificial que se hizo después de que desbordara la balsa de Bolidén en el año 98" y el Gobierno "no ha sido capaz de ejecutar estas obras de regeneración hidrológica", ya que como "apuntó Javier Castro Viejo, que fue director de la estación biológica y consultor de la Unesco" es el "principal motivo" por el que "el agua no llega el agua a los marismas de Doñana".

"Esto no lo explicó la ministra Ribera cuando vino a Almonte a presentar su plan, pero nosotros, la plataforma, sí que hemos presentado alegaciones para que el Gobierno de España cumpla con su obligación", ha agregado.



PIDEN AL PSOE QUE "REFLEXIONE"

Por otra parte, Díaz ha asegurado que cuentan "con el apoyo explícito" del presidente del Grupo Parlamentario Popular, toda vez que ha detallado que la proposición incluye enmiendas sobre una oficina técnica que "pidieron los ecologistas y PSOE" y, por ello, en su opinión, "se entienden menos estén tan enfrentados".

En este contexto, el portavoz ha pedido al PSOE que "reflexione", ya que "tienen tiempo para sumarse a la solución", pero "deben abandonar la soberbia y reconocer que cuando gobernaban Andalucía se equivocaron" y "ser menos sumiso a los intereses de Pedro Sánchez", toda vez que ha señalado que la sentencia de Europa "viene por el último gobierno socialista en la Junta de Andalucía, algo que tampoco está suficientemente bien explicado".

Por su parte, el presidente de la plataforma, Romualdo Macías, ha manifestado que "por primera vez" tiene "esperanza en solucionar unos problemas que llevamos tantos años acarreando", al tiempo que ha señalado que el agricultor es "el primero que quiere a Doñana" pero lo que hay que buscar es "una solución que convalide la agricultura con el medio ambiente".

Asimismo, ha señalado que "estos problemas" se remontan a 2014 cuando había "una agricultura establecida apoyada por la Unión Europa y la Junta", pero "aprueban un plan con carácter retroactivo que, de un plumazo, retira muchas hectáreas de familias que tenían plantaciones desde hace más de 50 años".

"Hablamos de pequeños agricultores de dos o tres hectáreas que lo único que quieren es seguir viviendo de esa agricultura. Pero a través de la proposición de ley pasa la solución a estos problemas históricos", ha concluido.