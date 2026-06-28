Registrado este domingo un terremoto de magnitud 4,3 en las aguas del Cabo de San Vicente, frente a las costas de Huelva

Imagen del epicentro del terremoto en el Cabo de San Vicente. - IGN

HUELVA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de 4,3 grados de magnitud ha sido registrado en la mañana de este domingo, 28 de junio, en el entorno marítimo del Atlántico al suroeste del Cabo de San Vicente, frente a las costas de Huelva.

Así lo ha indicado la página oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, donde ha detallado que la hora a la que se ha producido el seísmo ha sido a las 06,59 horas, y que se ha detectado a las 08,59 horas local.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado en declaraciones a esta agencia que no se ha recibido ninguna llamada de aviso ni hay constancia de que el terremoto haya sido sentido por la población.