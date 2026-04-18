Renfe ajusta horarios del plan alternativo de transporte entre Huelva y Zafra del 21 de abril al 14 de mayo

Archivo - Tren de Renfe de la línea Huelva-Zafra. - EUROPA PRESS/PSOE - Archivo

HUELVA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha modificado los horarios del servicio de transporte por carretera Huelva-Jabugo-Zafra y paradas intermedias desde el 21 de abril hasta el 14 de mayo. Asimismo, también se verá afectado, con trasbordo por carretera, el servicio Jabugo-Huelva de las 6,15 horas del día 15 de mayo.

En un comunicado, la compañía ferroviaria ha precisado que este plan alternativo de transporte, que mantendrá hasta la finalización de los trabajos en la vía y el restablecimiento del tráfico ferroviario, implica un incremento en los tiempos de viaje respecto al empleado en tren.

En concreto, las salidas de Huelva quedan fijadas a las 15,30 horas del lunes a viernes; mientras que los sábados y domingos se producirán a las 9,53 horas y a las 19,18 horas.

Por su parte, las salidas de Jabugo se efectuarán a las 6,15 horas de lunes a viernes, a las 21,22 horas los viernes, a las 18,17 horas sábado y domingo y a las 8,30 horas el domingo.

Desde Zafra, darán lugar salidas los viernes a las 19,32 horas y los sábados y domingos a las 16,27 horas. En cambio, en sentido inverso, desde Huelva, tendrá salida los viernes a las 15,30 horas y a las 9,53 horas los sábados y domingos.