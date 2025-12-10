Rescatan a tres miembros de una familia tras quedar atrapados en su coche por las lluvias en la en la A-492 de Huelva

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial han intervenido en la tarde de este miércoles en un camino junto a la A-492 --en el kilómetro 4-- tras las lluvias registradas, al quedar atrapado por el agua un vehículo 4x4 con tres ocupantes de la misma familia, que se habían subido al techo para resguardarse.

Según ha indicado el Consorcio de Bomberos en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, los ocupantes han sido rescatados "en perfecto estado".

El aviso ha llegado a las 14,55 horas y, "en poco más de media hora", la intervención se daba por finalizada "gracias al trabajo coordinado" de ocho efectivos, pertenecientes a los parques de Punta Umbría y San Juan del Puerto, con el apoyo de cuatro vehículos de intervención.