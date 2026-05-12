Sanz dice que "no es aceptable" que Montero "hable de accidente laboral" y le insta a "pedir perdón" a la Guardia Civil

Antonio Sanz en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno al Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha manifestado que "no es aceptable" que la candidata del PSOE-A a las elecciones, María Jesús Montero, "hable de accidente laboral lo que es un asesinato" y le ha instado a "pedir perdón" a la Guardia Civil y a los familiares de los guardias civiles fallecidos en Huelva la semana pasada.

"Es lamentable el desconocimiento de la realidad de la lucha contra el narcotráfico, la falta de respeto de Montero a la Guardia Civil, el abandono al que tiene sometido a los guardias civiles y a las policías", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Sanz, que ha añadido que "han dejado abandonado a su suerte a los guardias civiles, no le dan medios de defensa, no le dan medios para protegerse, no le dan medios para la lucha contra el narcotráfico y viene Montero y se atreve a decir que ha sido un accidente laboral".

A juicio de Sanz, "es un auténtico escándalo" por el que "debería de pedir perdón de inmediato, es una vergüenza lo que se tuvo que ver en el debate". "Después de lo que la Guardia Civil y toda la sociedad andaluza ha sufrido estas últimas horas con el asesinato de dos guardias civiles, que ya son seis los fallecidos los últimos dos años en la lucha contra el narcotráfico, la reacción de Montero es absolutamente inaceptable y queda la sensación de que al Gobierno se le ha ido por completo de las manos la lucha contra el narcotráfico".

En este sentido, ha añadido que "todas las decisiones que ha tomado son en contra de lo que debía hacer" y ha recordado que "el Supremo ha obligado a Marlaska a reconocer a la Policía y la Guardia Civil como profesión de riesgo y el Gobierno de Sánchez no ha querido a pesar de que Europa, el Congreso, el Senado o el Tribunal Supremo lo han obligado". "¿Cuántos fallecidos tiene que haber en la lucha contra el narcotráfico para que el Gobierno de España reaccione de una vez por todas?", ha preguntado.

No obstante, ha incidido en las declaraciones de Montero, subrayando en que "es aún más grave y una falta de respeto, la demostración clara de cómo Montero no tiene ni idea de Andalucía, ni de lo que es la lucha contra el narcotráfico y cómo lo pasan los guardias civiles y los policías, vigilancia aduanera o instituciones penitenciarias en la lucha contra el narcotráfico".

"No tiene ni idea que esto ya no es una cuestión solo del Campo de Gibraltar, que esto se ha extendido a toda Andalucía, desde Níjar, en Almería, hasta las costas de Huelva, como se ha demostrado", ha manifestado Sanz, que ha incidido en decir a Montero "que pida perdón por insultar a la Guardia Civil y a los Cuerpos y Fuerzas del Estado", así como en calificar de "verdaderamente penoso y lamentable decir que es un accidente laboral".