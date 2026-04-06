La Semana Santa cierra en Huelva con un 65,03% de ocupación, un 14% más sobre las previsiones iniciales

Semana Santa en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Huelva ha destacado este lunes que la provincia ha cerrado la Semana Santa con un 65,03% de ocupación, lo que supone 14,26 puntos más que el último dato recabado, toda vez que ha subrayado que el segundo tramo impulsa la media provincial y alcanza el 76,27% de ocupación. Esto supone 11,71 puntos sobre las previsiones del sector.

Así lo ha indicado en una nota la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH), que señala que el balance definitivo de ocupación hotelera "confirma una evolución muy positiva respecto a las previsiones iniciales del sector", impulsada especialmente por el comportamiento de las reservas de última hora registradas en los días centrales del periodo festivo.

Según los datos recabados tras el cierre del operativo turístico, el segundo tramo de la Semana Santa ha sido "determinante" para mejorar "significativamente" los resultados previstos, alcanzando una ocupación media del 76,27%, lo que supone un incremento de 11,71 puntos porcentuales sobre las estimaciones iniciales realizadas por el sector hotelero.

Señala el sector que este comportamiento ha permitido elevar la media provincial del conjunto de la Semana Santa hasta el 65,03% de ocupación, superando en 14,26 puntos el último dato estimado antes del inicio del periodo festivo.

Estas cifras reflejan una "tendencia positiva" en la evolución de la demanda turística y "consolidan la capacidad de atracción del destino Huelva durante fechas clave del calendario turístico", ha expuesto la APHH, que señala que uno de los factores "más determinantes" en esta evolución ha sido la "excelente situación" meteorológica registrada durante toda de la semana, que "favoreció la movilidad turística, incentivó las reservas de última hora y permitió el normal desarrollo de la programación religiosa, cultural y de ocio en toda la provincia".

Al respecto, remarca que las buenas condiciones climatológicas resultan "especialmente decisivas en este periodo", donde el turismo vinculado al litoral, la naturaleza y las actividades al aire libre tiene "un peso estratégico" en los niveles de ocupación.

Asimismo, apunta que el incremento registrado en los últimos días pone también de manifiesto "la importancia del turismo de proximidad y la respuesta favorable del mercado nacional", factores "que han contribuido de manera decisiva al aumento de las reservas".

Desde el sector han valorado "positivamente" el comportamiento de la demanda durante esta Semana Santa, lo que "refuerza" las perspectivas para los próximos periodos vacacionales y "consolida a la provincia de Huelva como destino competitivo, atractivo y en crecimiento dentro del panorama turístico nacional".