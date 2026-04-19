Sofocan un incendio que se salda con trece chabolas quemadas y un herido en Lucena del Puerto (Huelva)

Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. (Imagen de archivo) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han extinguido este domingo un incendio declarado en el municipio de Lucena del Puerto (Huelva) que ha afectado a trece chabolas y provocado que una persona haya resultado herida por quemaduras, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha señalado que a las 12,45 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias 112 la primera de más de una decena de llamadas de particulares que alertaban de un fuego en una zona de infraviviendas en Lucena del Puerto. Según detallaban los distintos testigos, se avistaba una columna de humo negro y un varón había resultado herido con quemaduras en brazo y mano.

Rápidamente, se movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva. Los servicios contraincendios han logrado sofocar un fuego que ha afectado a un total de trece chabolas. Además, una persona ha sido asistida por quemaduras.