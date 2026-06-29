Toni Garrido será concejal de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad en el Ayuntamiento de Huelva

El nuevo concejal Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Huelva, Toni Garrido - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha dado a conocer este lunes la estructura del nuevo gobierno del Ayuntamiento de la capital, tras la incorporación al equipo de Toni Garrido. De este modo, tal y como recoge el decreto de alcaldesa publicado, el cual entrará en vigor este martes 30 de junio, el nuevo concejal Toni Garrido asumirá las competencias de Atención al Ciudadano, Juventud, Educación y Universidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Miranda ha asegurado que desde que llegó a la Alcaldía ha trabajado "por mejorar la atención al ciudadano y para que los onubenses recuperarán la visión del Ayuntamiento como una administración cercana", ya que era "una de las mayores carencias que trasladaban los onubenses", y en este sentido Toni Garrido, "por su perfil profesional y humano, reúne todas las condiciones necesarias para acercar todavía más la administración municipal a los onubenses".

Por otro lado, según ha continuado la alcaldesa, su vinculación con la enseñanza, ya que ha ejercido como profesor en la Universidad de Huelva en los últimos años, "le convierten en el enlace perfecto entre el Consistorio y la comunidad educativa onubense, para reforzar los lazos y continuar trabajando juntos por nuestros niños y jóvenes, como también hará desde el área de Juventud".

Respecto a su incorporación al equipo de Gobierno, Toni Garrido ha trasladado que "asume con mucha ilusión estas responsabilidades", toda vez que ha añadido que le gustaría "acercar a los jóvenes la labor del Ayuntamiento y ofrecerles iniciativas sobre formación, cultura local y entretenimiento".

En lo referente al apartado de Atención al Ciudadano, Garrido ha insistido en que para el Consistorio es algo "fundamental". "Queremos que los onubenses sepan que su voz se escucha en el Ayuntamiento, y para mí será un placer atender las peticiones de los vecinos y trabajar por llevarlas a cabo y sé que cuento con técnicos extraordinarios para continuar esforzándonos por seguir solucionando las cuestiones que nos llegan".

Finalmente, ha afirmado que también afronta con "responsabilidad" atender las inquietudes de los universitarios y centros educativos para "seguir construyendo entre todos una ciudad tan bonita y emocionante como es Huelva".

BIOGRAFÍA TONI GARRIDO

Toni Garrido es graduado en Derecho por la Universidad de Huelva y graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Además, cuenta con un Máster en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad de Huelva, así como un Doctorando en Derecho por la Universidad de Huelva.

Respecto a su trayectoria profesional, ha sido profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Huelva y empleado público del Departamento de Comunicación de la Autoridad Portuaria de Huelva.

Además, ha sido presentador de diversos programas en Teleonuba e Hispanidad Radio y es autor de los libros 'Curiosidades sobre la Semana Santa de Huelva en prensa local a finales del siglo XIX y principios del XX' y 'Origen e historia de las Fiestas Colombinas'.