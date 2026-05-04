Un total de 13 cachorros de lince salen adelante esta temporada de cría en El Acebuche (Huelva), en Doñana

Captura de pantalla del vídeo del primer chequeo a las crías de la lince Umbrela, del centro de El Acebuche. - OAPN

ALMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La temporada de cría de lince ibérico 2026 en el centro de El Acebuche (Almonte, Huelva), en el Parque Nacional de Doñana --espacio gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, está registrando datos muy positivos con el nacimiento, hasta el momento, de 16 crías de seis hembras, de las cuales 13 han salido adelante.

Se trata, según han informado a Europa Press desde el OAPN, de una temporada que está registrando "resultados muy positivos". De este modo, hasta la fecha han nacido 16 cachorros, distribuidos en seis camadas, con una media de 2,7 crías por camada, ligeramente superior a la habitual en el centro --el año anterior nacieron 14 linces, de los cuales 12 salieron adelante--.

De este modo, de los 16 cachorros, 13 han superado ya el primer mes de vida, una fase "crítica" para su supervivencia. Esto supone, según destacan desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, una tasa del 81%, por encima de la media de otros años, situada en torno al 73%.

Asimismo, el OAPN subraya que los datos reproductivos "también reflejan una evolución favorable". Así, las siete parejas han copulado y seis de las siete hembras han resultado gestantes (86% de éxito).

Además, se ha logrado la reproducción del macho fundador Tintín, "sin éxito en temporadas anteriores", lo que representa un avance "relevante" desde el punto de vista del manejo genético. Dos hembras primerizas han sacado adelante sus camadas de forma natural, un resultado "especialmente significativo".

Así las cosas, en las próximas semanas, los cachorros afrontarán una etapa "clave" de su desarrollo, caracterizada por la competencia entre hermanos para establecer jerarquías, por lo que el equipo del centro mantendrá un seguimiento "estrecho" para "garantizar su correcta evolución".

Por otra parte, desde el organismo han destacado el tamaño de las manadas, de forma que cinco han sido de tres cachorros y una de uno, lo que "confirma una tendencia hacia camadas más numerosas". Por todo ello, en conjunto, los resultados de 2026 consolidan la evolución positiva de años anteriores y la mejoran en varios indicadores.

Desde el OAPN reseñan que estos avances "refuerzan" el papel de El Acebuche en la recuperación del lince ibérico, una especie que "continúa su expansión" y que en 2026 sigue avanzando en nuevos territorios como Aragón y Castilla y León.

PRIMERAS CAMADAS EN MARZO

Las hembras reproductoras Utopía y Umbrella fueron las primera en dar a luz a mediados del mes de mazo en El Acebuche con tres crías cada una. En concreto, la primera en dar a luz fue Utopía --emparejada con Juglans--, el viernes, 13 de marzo. Se trata de una hembra nacida en Zarza de Granadilla el 23 de abril de 2023 y es hija de Estela y Queops. Por su parte, el sábado 14 de marzo nacieron las tres crías de Umbrella --emparejada con Junquiño--. Umbrella es una hembra nacida el 9 de marzo de 2023 en el Centro de Cría de El Acebuche, hija de Madroña y Retinto.

El primer parto de la temporada de cría en los centros de cría gestionados por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales se produjo el pasado 6 de marzo en el Centro de Cría de Granadilla, donde la hembra Hubara, de 15 años, también tuvo dos crías.

Las primeras cópulas en el Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche --de la pareja Juromenha y Tintín-- se produjeron la última semana de 2025, según informó el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico. Esto supuso el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida, algo fundamental para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.

48 CRÍAS EN LOS CENTROS EN 2025

El pasado año, 2025, el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó uno de sus hitos "más relevantes" con el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), Zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivieron.

En la temporada reproductiva de 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77 por ciento (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecen en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, y a ellos se sumó la hembra Vidar --ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana--.

De otro lado, en 2024 se formaron 30 parejas con 17 gestaciones de los que nacieron 43 cachorros. De ellos, 31 sobrevivieron y 21 fueron liberados en 2025. También se recuperaron tres huérfanos del medio natural. En este periodo (2023-2025), los ejemplares nacidos en cautividad han reforzado poblaciones silvestres en Murcia, Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, ampliando el rango histórico de la especie.

Por su parte, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.