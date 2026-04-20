Un total de 17 internos inician este martes la tradicional peregrinación hasta El Rocío desde la prisión de Huelva

Archivo - Imagen de una peregrinación de internos de la prisión de Huelva a la aldea de El Rocío (Huelva). - ASOCIACIÓN ROCIERA 'LA LIBERTAD' - Archivo

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Como viene sucediendo desde hace veintisiete años consecutivos, los internos de la Prisión Provincial de Huelva volverán a realizar este martes y miércoles, 21 y 22 de abril, su tradicional peregrinación a la aldea almonteña para encontrarse con la Virgen del Rocío. Una actividad organizada por la Asociación Rociera 'La Libertad' con la reinserción social como objetivo principal, que, en esta ocasión, cuenta con la participación de un total de 17 internos.

Según ha indicado la asociación en una nota, la programación de la peregrinación cuenta con la novedad de que la salida se producirá una hora antes de los habitual para realizar el camino "con más tranquilidad", aunque el itinerario seguido será "muy similar" al de ediciones anteriores.

De esta forma, el inicio de la marcha tendrá lugar el martes desde la prisión de Huelva, haciendo las paradas habituales en San Juan del Puerto, Moguer, el Coto de Montemayor y El Milanillo. La noche la pasarán en la casa de la Hermandad del Rocío de Palos de la Frontera. Un recorrido que "permite vivir muchos momentos de convivencia".

La llegada al Rocío se producirá el miércoles día 22, jornada en la que se encontrarán con la Blanca Paloma en su ermita, donde se celebrará una misa de despedida a las 17,30 horas. Esta eucaristía será un momento "muy emotivo", dado que se ofrecerá en memoria de los dos funcionarios de prisiones fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que trabajaban en el Centro Penitenciario de Huelva y el Centro de Inserción Social de Huelva.

Además, la asociación ha señalado que durante todo el recorrido, el Simpecado de la Asociación Rociera 'La Libertad' portará un lazo negro en recuerdo de los fallecidos.