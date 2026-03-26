Trabajadores de Giahsa convocan huelga a partir del 1 de mayo para reclamar la actualización salarial

Comité de empresa de Giahsa. - CSIF

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en Giahsa ha presentado a la empresa un informe jurídico que justifica la huelga indefinida convocada por unanimidad por los trabajadores en asamblea general para el 1 de mayo. Los trabajadores exigen mejoras de las condiciones laborales y la recuperación de derechos, además de la actualización de los salarios por imperativo de una ley estatal, toda vez que reclamarán judicialmente ante "el empecinamiento de la empresa en hacer depender el incremento del convenio colectivo".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el escrito concluye que Giahsa "no se ajusta a derecho cuando supedita la aplicación del Real Decreto 14/2025 de 2 diciembre", relativo a la subida salarial y otras medidas urgentes en materia de retribuciones en el sector público, a un acuerdo para la renovación del convenio colectivo.

CSIF, en cualquier caso, recuerda que entre las reivindicaciones de la huelga programada para hacerse efectiva a partir del próximo 1 de mayo "no solo están los impagos derivados del retraso en la regulación salarial por ley, sino también las pésimas condiciones laborales de una parte de la plantilla y la posible pérdida de derechos consolidados derivadas de la exigencias de la empresa en la negociación del Convenio".

Además, desde el sindicato han asegurado que los trabajadores han intentado, "sin éxito", alcanzar un entendimiento con la gerencia, a través de reuniones, de encuentros de mediación y de predisposición permanente al diálogo. Giahsa, sin embargo, "se ha enrocado con su negativa a actualizar los salarios a pesar de que la doctrina consolidada y la propia naturaleza de la ley, independiente expresamente de la negociación colectiva, le instan a la aplicación de la norma estatal con celeridad".

"Ni siquiera procede un 'descuelgue salarial', es decir, una excepcionalidad por motivo de crisis, porque es inexistente y porque la propia empresa ha admitido que tiene contemplados los incrementos aprobados por el Gobierno en los presupuestos", argumenta el informe jurídico aportado por CSIF.

De este modo, los representantes sindicales de CSIF en Giahsa han asegurado que la empresa "no se ajusta a la realidad" cuando dice en un comunicado que "todos los informes jurídicos presentados en esta controversia indican que debe haber un acuerdo en la negociación del convenio colectivo para que pueda hacerse efectiva la subida salarial".

"El objetivo del Real Decreto 14/2025 es que se aplique con urgencia y que no dependa de negociaciones concretas. Así se ha llevado a efecto por numerosas administraciones y organismos con empleados del sector público, menos en Giahsa", ha defendido CSIF.

El mismo informe plantea, además, una reclamación judicial si Giahsa "persiste en su postura de negar la aplicación de la ley por someterla a un futuro acuerdo en torno al convenio". Los trabajadores, "que hacen gala de una gran unidad en esta coyuntura adversa", también han aprobado esta vía, paralela a una huelga "que lamentablemente sufrirán los ciudadanos por tratarse de servicios básicos por la intransigencia de la empresa".