La Universidad de Huelva facilitará el tránsito a la vida universitaria en sus XXVI Jornadas de Puertas Abiertas

Entre 2.500 y 3.000 estudiantes participarán en un evento que este año abre su programación a las familias. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) acogerá del 14 al 17 de abril la XXVI edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa más que pretende acercar la Universidad a los centros educativos de Huelva y su provincia y facilitar al alumnado el tránsito a la vida universitaria, todo ello con la finalidad de "aportar orientaciones en la trayectoria vocacional de cada estudiante y acompañarles en su acceso a esta nueva etapa académica".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, estas jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes en el marco del programa institucional Rumbo UHU, cuentan con la participación activa de las facultades, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), los servicios universitarios, el Consejo de Representación del Alumnado de la Universidad de Huelva (Caruh), delegaciones, asociaciones y diversos proyectos estudiantiles, una "amplia implicación" que convierte el evento en una actividad transversal que "refleja el compromiso de toda la comunidad universitaria".

Durante los cuatro días de celebración, se prevé la visita de "prácticamente la totalidad de los centros educativos de la provincia", con una asistencia estimada de entre 2.500 y 3.000 estudiantes. Los grupos acudirán en horario de mañana, acompañados por sus orientadores, y participarán en un "completo programa de actividades".

Tras el acto de bienvenida institucional, los asistentes podrán disfrutar de una charla informativa sobre la PAU 2026 y el proceso de preinscripción para el curso 2026-2027, rutas guiadas por los centros de los campus El Carmen y La Merced y una visita a la Feria de Muestras, tras lo que tendrá lugar el acto de clausura.

Un total de 170 estudiantes universitarios colaborarán como ruteros, acompañando a los visitantes y participando activamente en el desarrollo de las actividades programadas en esta edición de las jornadas, que además cuentan con la apertura de la programación a las familias como novedad. Asimismo, la institución académica ha añadido que "hay que sumar un incremento del número de servicios universitarios participantes y la elevada implicación del estudiantado voluntario".

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS

La programación se abrirá a las familias el miércoles, 15 de abril, por la tarde con el objetivo de implicarlas en el proceso de acceso a la universidad y ofrecerles "información clave" para acompañar a sus hijos en esta etapa. En concreto, las actividades previstas son una charla informativa sobre acceso, admisión, becas y gestiones universitarias, a las 17,00 horas en el Aula Magna Jacobo del Barco (Campus El Carmen), y una visita a la Feria de Muestras, ubicada en el Pabellón Príncipe de Asturias (zona semicubierta), donde se podrá conocer la oferta académica y los servicios que complementan la vida universitaria.

Desde el equipo del Vicerrectorado de Estudiantes se valora especialmente el carácter transversal de estas jornadas dentro del seno de la Universidad, subrayando que en cada edición se trabaja para introducir mejoras y nuevas aportaciones. No obstante, su finalidad de informar, orientar y ofrecer una "formación clave" al estudiantado en un "momento decisivo" de su trayectoria académica "permanece invariable".

Por su parte, desde el Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria, responsable de la coordinación del evento, se ha destacado el "elevado volumen" de estudiantes que visitarán la Universidad, el aumento de servicios implicados y la "alta participación" de ruteros", elementos que consolidan el crecimiento y la relevancia de estas jornadas".

De este modo, la UHU ha invitado a estudiantes preuniversitarios, universitarios, profesores, orientadores, familias, Alumni e instituciones, a participar en esta iniciativa que constituye una "excelente oportunidad" para conocer de primera mano su oferta formativa, sus instalaciones y los recursos que contribuyen a la formación integral del estudiantado.

Desde la organización se espera que la visita permita al colectivo preuniversitario seguir avanzando en su rumbo académico, que exploren, consulten, intercambien y "sientan la Universidad de Huelva como una institución cercana que pone a su disposición numerosos recursos y que se acerquen al entorno en el que próximamente realizarán las pruebas de acceso".