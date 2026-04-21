Una veintena de colectivos piden la regularización de los afectados por el incendio chabolista de Lucena (Huelva)

Archivo - Imagen de archivo de un incendio chabolista en Lucena del Puerto (Huelva). - GUARDERÍA RURAL Y POLICÍA LOCAL LUCENA DEL PUERTO

LUCENA DEL PUERTO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Un total de 21 colectivos, sindicatos y partidos han solicitado al Gobierno central que dé "facilidades administrativas" para "poder acogerse a la presente regularización" de inmigrantes en España a las personas afectadas por el incendio chabolista del pasado domingo, 19 de abril, en Lucena del Puerto (Huelva) que afecto a trece chabolas y provocó que una persona resultara herida por quemaduras.

Las organizaciones firmantes del comunicado, señalan que cuando comenzó el incendio, sobre las 12,45 horas, "las personas migrantes estaban trabajando" y que, "por eso no pudieron salvar nada".

"Muchos de estos trabajadores afectados habían guardado sus pruebas y documentos de permanencia en España que iban a presentar en el proceso de regularización extraordinaria que se ha convocado recientemente. Los pasaportes, los certificados de penales, los certificados de vulnerabilidad, todo ha desaparecido y también la oportunidad que ofrece este proceso, ya que es imposible que puedan tenerlos de nuevo antes del 30 de junio, que finaliza el plazo para presentar solicitudes en esta regularización extraordinaria. Hoy esos papeles son cenizas y el fuego ha quemado sus vidas", subrayan.

En este punto, ponen como ejemplo el caso de una mujer "que había venido de Murcia hacía tres meses para trabajar en la campaña de la fresa" y "el fuego se ha llevado por delante la documentación que le facilitaba el reagrupamiento con una hija de nueve años con discapacidad que vive actualmente en Marruecos con su abuela".

Además, las organizaciones lamentan que el incendio ha dejando a los moradores del asentamiento "a la intemperie y sin los documentos que les permitían soñar con un futuro legal, acogiéndose a la presente regularización extraordinaria" y afirman que "este incendio no es un accidente, sino fruto del racismo institucional".

"Es el resultado de permitir que quienes sostienen el 8% del PIB de la economía de esta comunidad autónoma vivan entre plásticos, cartón y palés. Y todo ello a pesar del acuerdo por Doñana alcanzado en 2022 entre Estado y Junta de Andalucía, y las varias docenas de millones de euros que se preveía dedicar para erradicar esta situación de abandono", abundan.

Al hilo de ello, apuntan que "ya son cinco los jornaleros muertos en estos últimos años en incendios sin que ninguna administración haya ofrecido una alternativa real, efectiva y digna", toda vez que recuerdan que este incendio ha dejado un saldo de una persona herida que ha tenido que ser asistida en el hospital.

Por ello, critican que "resulta indignante que tras el incendio, ninguna administración se ha presentado en el asentamiento a ofrecer nada en una situación de emergencia humanitaria" ni "tampoco la patronal fresera". "Ni mantas, ni comida, ni techo, como ya es un hábito desde hace 26 años", han señalado antes de añadir que, "sin embargo, la sociedad civil sin recursos ha sido capaz de movilizare en dos horas para prestar la ayuda".

Por todo ello, exigen una alternativa habitacional "provisional de emergencia" a las personas afectadas; una propuesta "seria y realista" de alojamientos para "los miles de jornaleros de los frutos rojos que viven en chabolas"; el empadronamiento "sin trabas" para "el disfrute de los derechos fundamentales y para que el fuego no borre el rastro de estas personas en suelo español" y "facilidades administrativas a las personas afectadas para poder acogerse a la presente regularización".

Las organizaciones, sindicatos y formaciones que firman el comunicado son la Asociación Multicultural de Mazagón; APDHA-Huelva (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía); Podemos Andalucía; Asnuci (Asociación Nueva Ciudadanía por la Interculturalidad); Asociación Huelva para todos y todas; HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica); Jornaleras en Lucha; Asociación de Malienses de Mazagón; Sindicato Unitario; CGT (Confederación Nacional del Trabajo); 'En la Calle'; Mujeres 24 horas; Izquierda Unida-Huelva; Alianza verde; AMIA (Asociación de Mujeres Migrantes de Andalucía); Fundación Savia; Por Andalucía; Iniciativa del Pueblo Andaluz; Adelante Andalucía; Ecologistas en Acción Huelva y Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.