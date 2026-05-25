La Virgen del Rocío procesiona por la aldea tras el salto de la reja y su salida de la Ermita a las 3.08 horas

Salida de la Virgen del Rocio para procesionar por la aldea tras el tradicional salto de la reja - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Virgen del Rocío ha salido de su ermita sobre las 03,08 horas de este lunes, Día de Pentecostés, para recorrer la aldea en Almonte (Huelva) y procesionar en su visita a las 127 filiales que han peregrinado hasta allí un año más. La Patrona de Almote va ataviada con el terno completo de los Montpensier, recientemente restaurado en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

La Blanca Paloma recorre la aldea a hombros de sus hijos almonteños desde primeras horas de la madrugada tras el conocido como 'Salto de la reja', que se ha producido a las 03.02 horas, 20 minutos más tarde que en 2025 --cuando el salto fue a las 02.42 horas-- y apenas unos cinco minutos después que en 2024 --a las 02.56 horas-- y tras dos intentos de salto que se habían dado entre las 02.57 y las 02.59 horas y que fue aplacado por los santeros y los camaristas de la Virgen.

Los almonteños han hecho el salto una vez que el Simpecado de la Hermandad Matriz se asomaba por la puerta del santuario. Sin embargo, han esperado a que el Simpecado se posicionara frente a la Blanca Paloma para iniciar el camino. Igual de rápido que el salto han sido los pocos metros que distan el altar del pórtico, ya que la Patrona de Almonte ha salido de su santuario tan solo seis minutos más tarde.

Así, la patrona de Almonte recorre desde esa hora la aldea rodeada de miles de fieles, en un recorrido que se amplió el pasado año --aproximadamente cien metros-- en la zona de la plaza de Doñana, duplicando la superficie destinada a la ubicación de los simpecados de las hermandades filiales.

De este modo, al finalizar su paso por la calle Camaristas, la Virgen girará a la derecha para atravesar la plaza de Doñana por el pasillo central que divide las dos zonas ajardinadas. Este ajuste respondía a las dificultades que se generaban por la elevada concentración de hermandades en ese punto.

Asimismo, previa a la procesión, se ha sucedido el Santo Rosario desde la plaza de Doñana, que ha sido cantado este año por el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Garrucha (Almería).

Por delante aún quedan horas de procesión por las calles de la aldea almonteña, aunque al igual que su salida se desconoce cuándo realizará su recogida en el Santuario. En 2025, la Virgen del Rocío entró a las 12,32 horas tras casi diez horas de recorrido.

Cabe recordar que este año 2026 el pueblo de Almonte vivirá la Venida de la Virgen del Rocío. Un rito que tiene lugar cada siete años y en el que la Patrona almonteña es trasladada desde la aldea hasta su pueblo, en la tarde-noche del 19 al 20 de agosto.

De este modo, este verano será importante para el calendario de los rocieros, ya que al igual que estos días de romería, la aldea volverá a acoger a miles de personas que acompañarán a la Virgen del Rocío en su peregrinar a hombros de los almonteños en su salida, que tendrá lugar por el camino de Los Llanos para ser trasladada a través del campo por un recorrido de en torno a los 15 kilómetros de distancia.