Vox pide al Ayuntamiento de Huelva "liderar" una actuación "urgente" por una vivienda ocupada en la calle Tharsis

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font. - VOX

HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado un "nuevo caso de ocupación ilegal" de viviendas que "está generando una enorme preocupación vecinal y un grave deterioro de la convivencia en la capital, en esta ocasión entre los residentes de la calle Tharsis", por lo que ha pedido al Consistorio que "lidere" una actuación "urgente" junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para "erradicar este problema".

El portavoz de Vox en el Consistorio, Wenceslao Font, ha afirmado que "el problema de la ocupación ilegal de viviendas es una realidad que, lejos de disminuir, continúa creciendo de forma preocupante en nuestra capital, generando graves problemas de convivencia, inseguridad y alarma social en distintos barrios de la capital", ha indicado en una nota.

Font ha recordado que en el Pleno del pasado mes de marzo trasladaron "el enésimo caso de esta problemática por la situación que se estaba produciendo en el barrio de Viaplana", lamentando que "apenas dos meses después nos vemos nuevamente obligados a denunciar otro nuevo caso que está provocando una enorme preocupación y alarma social entre los vecinos".

Según ha explicado el portavoz de Vox, "numerosos residentes de la calle Tharsis han trasladado al Grupo Municipal que una vivienda ocupada ilegalmente al parecer se ha convertido en un punto habitual de consumo y presunta venta de droga", lo que está provocando "un importante aumento de la inseguridad y un deterioro evidente de la convivencia".

En este sentido, ha subrayado que "la preocupación es todavía mayor" porque "los vecinos de esta zona ya vivieron durante años un auténtico calvario con la ocupación de un edificio de viviendas en esa misma calle, que provocó innumerables disturbios y problemas".

Los residentes denuncian "un constante trasiego de personas, comportamientos incívicos, ruidos, peleas e incluso un conato de incendio producido semanas atrás", situaciones que, según Vox, "están generando miedo, impotencia y sensación de abandono entre quienes viven en las inmediaciones".

Aunque Vox reconoce que las competencias fundamentales en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de drogas corresponden a la Subdelegación del Gobierno, el concejal ha insistido en que "el Ayuntamiento, como administración más cercana a los ciudadanos, no puede permanecer al margen ante un problema que afecta directamente a la tranquilidad y bienestar de los onubenses".

Por ello, desde Vox consideran que el Consistorio debe "implicarse de manera activa, coordinándose con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y exigiendo a las administraciones competentes una actuación inmediata y contundente". "Si el Ayuntamiento no dispone de la autoridad ni de los medios suficientes para solucionar directamente este problema, al menos debería liderar las reclamaciones necesarias para garantizar que este foco de inseguridad y alarma social sea erradicado de forma definitiva lo antes posible", ha concluido el edil.

Ante esta situación, formulará una pregunta en el próximo Pleno municipal para exigir al equipo de Gobierno "que aclare si tiene intención de tomar la iniciativa y liderar las actuaciones necesarias ante la Subdelegación del Gobierno para acabar con este problema que afecta a los vecinos de la calle Tharsis y su entorno".