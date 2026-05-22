Vox pide en Diputación de Huelva anular la rebaja de protección de la antigua estación de Renfe

El portavoz de Vox en la institución provincial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar. - VOX

HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial Vox Huelva ha registrado este viernes en la Diputación Provincial una moción para su debate en el próximo Pleno ordinario del mes de junio, con el objetivo de instar al Ayuntamiento de Huelva a anular la Modificación Puntual del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del PGOU que rebajó el grado de protección de la antigua estación de tren Huelva-Término, pasando de protección integral (P1) a protección estructural (P2).

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox en la institución provincial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha recordado que Vox presentó en el Pleno del pasado mes de abril una iniciativa para agilizar los trámites dirigidos a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la antigua estación de Renfe, y "dicha propuesta salió aprobada por unanimidad".

En este sentido, Sánchez Cuéllar ha señalado que "el siguiente paso lógico y coherente, si realmente existe voluntad institucional de proteger el edificio, es instar al Ayuntamiento de Huelva a que restituya el catálogo de protección integral del inmueble, eliminando la modificación urbanística que rebajó su grado de protección".

El diputado provincial ha explicado que la moción registrada por Vox "parte de la necesidad de garantizar la conservación de uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico, arquitectónico e industrial de la provincia", destacando que la estación Huelva-Término "forma parte de la identidad histórica y sentimental de generaciones de onubenses".

Asimismo, ha recordado que la modificación del catálogo impulsada para rebajar la protección del edificio "ha generado una importante contestación técnica y social", recibiendo alegaciones de expertos en patrimonio arquitectónico, entre ellos Rafael Manzano, catedrático de Historia de la Arquitectura y miembro de la Comisión Permanente de Monumentos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, así como de entidades especializadas en la defensa del patrimonio histórico e industrial.

En relación con la situación actual de la antigua estación, Sánchez Cuéllar ha subrayado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó la suspensión cautelar de dicha modificación urbanística, circunstancia que, a su juicio, "evidencia las dudas jurídicas existentes y obliga a actuar con prudencia, seguridad jurídica y coherencia institucional".

El portavoz provincial de Vox ha insistido en que "no tiene sentido promover la declaración como BIC mientras se mantiene vigente una modificación urbanística que precisamente rebaja su protección patrimonial". Por ello, ha defendido que "las intervenciones deben adaptarse a la protección del bien, y no la protección del bien a las exigencias de un proyecto concreto".

La iniciativa registrada por Vox incluye, entre sus puntos de acuerdo, instar al Ayuntamiento de Huelva a iniciar los trámites necesarios para anular la modificación puntual del catálogo aprobada en agosto de 2025 y restablecer el nivel de protección integral del inmueble. Además, reclama que cualquier actuación futura sobre la estación respete estrictamente sus valores arquitectónicos, volumétricos y compositivos.

Por último, Sánchez Cuéllar ha defendido que "la antigua estación de Renfe merece la máxima protección patrimonial posible y una rehabilitación respetuosa con su historia y singularidad arquitectónica, garantizando así su conservación para las futuras generaciones de onubenses".