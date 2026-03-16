Vox reclama para sector pesquero andaluz "mismas condiciones" que otros países de la UE: "Quieren lo que tiene Italia"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes que "queremos que el sector de la pesca en Andalucía tenga las mismas condiciones que tienen otros países de la Unión Europea" para sostener seguidamente que su reivindicación es que "quieren lo que tiene Italia" al argumentar que "a Italia su gobierno le defiende" cuando en Andalucía "ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno de Sánchez defiende al sector de la pesca".

En declaraciones a los medios de comunicación en el puerto de Isla Cristina (Huelva) tras una reunión con una representación del sector, Gavira ha recordado que el sector va más allá de "armadores".

Ha señalado entonces a "tripulantes, gente de la lonja, talleres que arreglan los buques y la gente que vende pescado también", de los cuales ha indicado que para ellos "el peligro viene de Bruselas, del Partido Popular y del Partido Socialista", conclusión que ha apoyado en el dato de que "en los últimos 20 años, el 40% de los buques pesqueros de España han desaparecido".

El portavoz de Vox en el Parlamento autonómico ha desgranado medidas que perjudican a un sector, entre las cuales ha mencionado exigencias como "los libros electrónicos, que si menos días, que si menos cuotas y que si más multas", retahila que ha resumido como "políticas asesinas que quieren acabar con el sector pesquero".

"Y lo hacen sin ningún tipo de vergüenza", ha remachado en este sentido su observación.

Gavira ha considerado que el sector sufre también "competencia desleal que viene por parte de países de la Unión Europea" por cuanto ha contrapuesto "tener que soportar unas cuotas inadmisibles" para el sector en Andalucía, requisito que no se exige en otras países comunitarios, por lo que ha concluido que "lo que quieren es acabar con ellos, firmar el acta de defunción del sector de la pesca de Huelva" y ha replicado que "no vamos a consentir eso".

El portavoz de Vox ha afirmado que "quieren llenar nuestros mercados y supermercados de productos de terceros países, incluso de países de la Unión Europea" y ha criticado que "las ayudas no llegan y con las ayudas también les engañan", antes de enarbolar "el compromiso" de su partido con el sector, que ha situado "fuera de toda duda" porque expresarlo "en Andalucía, en el Congreso de los Diputados y en la Unión Europea".

Ha augurado que ante la inminencia de las elecciones al Parlamento de Andalucía "vendrán con las promesas, vendrán con las ayudas" para contrapone aquí su "compromiso con ellos de defenderlos hasta las últimas consecuencias" para lamentar entonces que "lo que están haciendo con la pesca es lo que están haciendo también con la agricultura y con la ganadería".

"Si no acabamos con el Partido Popular y el Partido Socialista, con esas políticas que hacen ellos, ellos van a acabar con nosotros", ha remachado Gavira su reflexión en este sentido.