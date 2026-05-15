WWF dice que la petición de medidas por el deslinde de Doñana "solo es un primer paso" y continúa el procedimiento

Archivo - Parque Nacional de Doñana. - DIEGO LÓPEZ/WWF - Archivo

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la organización WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha valorado el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), que ha denegado la suspensión cautelar solicitada por la organización amnientalista con respecto al deslinde de las marismas de Doñana, en los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla), y subraya que "solamente era un primer paso dentro del procedimiento".

Así lo ha manifestado Carmona en declaraciones a Europa Press, indicando que "los requisitos para que puedan prosperar unas medidas cautelares como las solicitadas no son fáciles" ya que "se le presupone a la Administración, por principio, que defiende un interés general a la hora de dictar sus resoluciones".

Por ello, ha señalado que "en este caso concreto, además, el Tribunal entiende que no hay aún urgencia en cuanto a la aplicación de las normas por los plazos y por las cuestiones relacionadas con los plazos que hay también para modificar la normativa actual del Espacio Natural", pero que WWF "todavía tiene plazo y está trabajando en ese recurso" con los argumentos que se van a exponer".

WWF señaló tras el anuncio del deslinde que "apoyaba" el principio de deslinde del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y "la defensa del patrimonio natural, obligaciones recogidas en la Constitución y la Ley de Costas" pero, sin embargo, consideraba que los criterios aplicados en Doñana "son erróneos y no reflejan la realidad ecológica del humedal, lo que podría provocar impactos irreversibles sobre sus ecosistemas marismeños".

"Aquí no se está discutiendo si una marisma de un tipo o una marisma de otro tipo es más o menos valiosa o es más o menos conveniente, ni mucho menos, sino que se trata de entender cómo ha sido el proceso de evolución de Doñana y de esas marismas desde que pasó de ser un lago a ser una marisma mareal, y en los últimos siglos es una marisma básicamente pluvifluvial con pequeñas influencias, en este caso de la marea. Y como tal hay que tratarla, como tal hay que entenderla, como tal hay que protegerla", ha dicho.

Carmona ha destacado que "la historia y la ciencia nos demuestran cómo es la marisma y eso es lo que se está defendiendo". "Costas viene a decir básicamente que en 1981 las características de la marisma son unas y esas características se pierden, pero no es que se pierdan, es que según Costas se construye un modelo artificial y, por lo tanto, lo que había desde 1969 que se declara el parque hasta el 1981, es esa Doñana que se pretende proteger con esa acción y que desde el año 1983 para acá esa protección de Doñana ha sido en todo caso una ficción".

A este respecto, considera que "esto es muy grave" porque "no responde ni a la verdad histórica, ni a la verdad científica, a la literatura existente, ni siquiera a la propia normativa, a los propios documentos administrativos que demuestran que Doñana era una marisma, ya dependiente de las lluvias y de su río desde que se crea el Parque Nacional. Y como tal se va a seguir defendiendo", ha dicho.

"Creer que en los años 80 las personas que estaban a cargo del parque, de la Estación Biológica, o que habían estado y que estaban en el Patronato del Parque Nacional, consintieron que se destruyeran los valores originales de esas marismas que se inundaban según Costas y dejó de inundarse, es una acusación muy grave sobre la memoria y sobre el trabajo de estas personas y no se puede permitir", ha concluido.