El 101 Music Festival esconde 30 entradas dobles por el centro de Málaga en una "gran búsqueda urbana" este domingo

Archivo - Vista de calle Larios. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Málaga se convertirá este domingo 31 de mayo en el escenario de una "original" búsqueda urbana organizada por el 101 Music Festival Costa del Sol. La iniciativa, impulsada por el propio festival, repartirá un total de 30 entradas dobles para los conciertos y espectáculos de la próxima edición mediante.

Entre las 17,30 y las 20,30 horas, la organización, según ha explicado en un comunicado, esconderá 30 sobres premiados en distintos puntos del centro de Málaga. Los participantes deberán encontrarlos y acudir posteriormente a la Plaza de Toros de La Malagueta para validar su premio y elegir el espectáculo al que desean asistir según disponibilidad.

A través de las redes sociales oficiales del 101 Music Festival Costa del Sol se irán ofreciendo pistas e indicaciones para ayudar a los participantes en la búsqueda de los sobres escondidos.

Cada sobre encontrado dará derecho a una entrada doble para alguno de los espectáculos que forman parte de la programación del festival. Además, cada participante podrá validar un máximo de dos sobres por persona, lo que permitirá optar hasta a dos entradas dobles.

Con esta acción, el 101 Music Festival Costa del Sol acerca aún más la cultura y la música a la ciudadanía, generando "una experiencia participativa en las calles de Málaga y creando comunidad en torno a uno de los eventos culturales más destacados del verano en la provincia".

El cartel del 101 Music Festival Costa del Sol 2026 reúne una programación con artistas y espectáculos para todos los públicos, consolidando a Málaga como uno de los grandes referentes culturales y musicales del país.

El cartel de esta edición está formado por: Mentes Peligrosas el 20 de junio; Valeria Castro el 26 de junio; Lia Kali el 4 de julio; Los Morancos el 10 de julio; Guitarricadelafuente el 11 de julio.

Además de Marta Santos el 16 de julio; Aguilera y Meni el 17 de julio; Loquillo el 18 de julio; Il Volo el 19 de julio; El Arrebato el 25 de julio y Mónica Naranjo el 31 de julio.