El 29 Festival de Málaga se despide este sábado con una gala de clausura presentada por Elena Sánchez y Masi Rodríguez

Imagen de recurso de la alfombra roja del Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA/ELOY MUNOZ

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 29 Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, celebrará este sábado su clausura en la que se entregarán las Biznagas de la Sección Oficial. La gala estará presentada por Elena Sánchez y Masi Rodríguez, además de contar con las actuaciones de Viva Suecia, Pasión Vega y Tony Grox y Lucycalys.

De esta forma se pone el broche final a diez días dedicados al cine en español en los que la ciudad se ha convertido, una vez más, en punto de encuentro para creadores, industria y público, han asegurado desde el festival a través de una nota.

La ceremonia estará presentada por la periodista Elena Sánchez y la comunicadora Masi Rodríguez y además la música tendrá un papel protagonista, con las actuaciones del grupo murciano Viva Suecia, una de las bandas más destacadas del panorama indie español; la cantante malagueña Pasión Vega, que aportará uno de los momentos más emotivos de la noche; y la propuesta musical de Tony Grox y Lucycalys, que completarán el apartado artístico de la ceremonia.

"Con esta ceremonia, el 29 Festival de Málaga cerrará una edición que ha vuelto a reafirmar su papel como uno de los principales escaparates del cine en español y como un espacio de celebración y encuentro para la cultura cinematográfica", han destacado desde el certamen.