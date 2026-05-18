Abren diligencias por la profanacion de la imagen de un cristo de la iglesia de San José de Fuengirola

Archivo - Imagen de Cristo crucificado - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Fuengirola (Málaga) ha ordenado la apertura de diligencias penales por la profanación de la iglesia de San José de dicha localidad ocurrida en el mes de octubre del pasado año, cuando supuestamente un hombre escupió a la imagen de un cristo.

Así lo han informado desde la Fundación Española de Abogado en una nota, en la que han indicado que estas diligencias se abren tras la denuncia presentada por esta organización, que denunció los hechos por delito de profanación, al considerar que el ataque "se dirigió deliberadamente contra uno de los símbolos más sagrados y representativos del cristianismo".

Los hechos sucedieron el 2 de octubre de 2025. Según la Policía Nacional, a primeras horas de la mañana un hombre irrumpió en el templo "muy alterado, lanzando esputos en su trayectoria hacia la zona del altar", aprovechando que uno de los accesos a la parroquia estaba abierto por labores de limpieza.

Según los testigos, el intruso escupió a la talla de cristo crucificado y además cogió un cristal que cubría la mesa del altar con "intención de reventarlo". Solo los gritos de pánico de dos mujeres que se hallaban dentro de la iglesia frenaron al intruso, que "vociferando en una lengua extranjera" emprendió la huida, aunque finalmente fue detenido.

Abogados Cristianos sostiene que "no se trata de un simple acto de vandalismo, sino de una conducta claramente ofensiva hacia los sentimientos religiosos, al haberse producido contra la imagen de un Cristo crucificado situado en el altar mayor".

Así, han recordado que ya han logrado resoluciones judiciales favorables en otros procedimientos por profanación y ataques contra templos católicos, citando en concreto la condena a las activistas de Femen por asaltar desnudas la Catedral de la Almudena de Madrid, o la reciente apertura de juicio oral y diligencias por los ataques a iglesias de San Roque en Almería y Sant Antolí en Lérida.

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha incidido en que "no estamos ante un simple acto vandálico". "Escupir e intentar destruir un Cristo crucificado dentro de una iglesia es una agresión directa a la fe y a los sentimientos religiosos de millones de cristianos", ha aseverado.

"La justicia debe actuar con firmeza frente a esta escalada de ataques cristianófobos que estamos viviendo semana a semana en España", ha manifestado.