Adelante Andalucía propone limitar precios de alquiler por barrios para no superar 60% del salario - ADELANTE ANDALUCÍA MÁLAGA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por Málaga, Luis Rodrigo, ha atendido a la prensa para abordar la problemática de vivienda que vive Andalucía en general y Málaga en particular tras conocer los datos de un portal inmobiliario que dice que en ciudades como Málaga, el alquiler se lleva el 60% del salario bruto de una persona.

Así, Rodrigo ha explicado que "alguien que cobra 1.000 euros al mes tiene apenas 400 euros para poder llegar a fin de mes, para poder pagar la luz, para poder pagar el transporte, para poder pagar la comida, esto es inaceptable".

Antes esta situación, desde la formación andalucista van a presentar una serie de medidas para limitar los precios de los alquileres y ligarlos a los salarios de cada distrito.

"Que las familias no puedan destinar más del 20% de sus ingresos brutos a pagar el alquiler. Creemos que es una medida que se puede aplicar, que ya existe un marco legal para eso y lo único que falta es la voluntad política para ponerla en marcha", ha propuesto.

Esto forma parte de una batería de medidas en materia de vivienda que desde Adelante Andalucía se irán lanzando a lo largo de la campaña para "ponerle freno a una de las mayores crisis de este momento y de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, más del 40%, según el CIS".

