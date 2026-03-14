Afectaciones a la movilidad el domingo por 'TotalEnergies Media Maratón de Málaga'

Archivo - Imagen de recurso de ‘TotalEnergies Media Maratón de Málaga' - QUIRÓNSALUD - Archivo

MÁLAGA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, ha informado de las afectaciones al tráfico previstas para este domingo, 15 de marzo, con motivo de la celebración del 'TotalEnergies Media Maratón Málaga' por el que el Paseo del Parque permanecerá cortado desde las 00.00 horas.

Así, 'TotalEnergies Media Maratón de Málaga' tiene salida y meta en el Paseo del Parque, que permanecerá cortado desde las 00.00 horas del día 15 --medianoche del sábado al domingo-- hasta la conclusión de la prueba por labores de montaje y posterior desmontaje y limpieza.

La carrera comenzará a las 08.15 horas con el recorrido por Paseo del Parque, Boquete del Muelle, avenida Manuel Agustín Heredia, puente de Antonio Machado, paseo de Antonio Machado, glorieta Antonio Molina, Pacífico, avenida Moliere, Unión Mercantil, avenida Imperio Argentina, Concha Lago, avenida Alicia de Larrocha, Jalón, y avenida Imperio Argentina.

Continuará por Pacífico, glorieta Antonio Molina, paseo Antonio Machado, puente Antonio Machado, avenida Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas, paseo de la Farola, glorieta Joaquín María Pery, paseo de Levante, Terminal de Cruceros, paseo de Levante, glorieta Joaquín María Pery, Paseo de la Farola, Paseo marítimo Ciudad de Melilla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, giro a la altura del cruce con avenida Pintor Joaquín Sorolla, Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, Paseo de los Curas, Boquete del Muelle y llegada al Paseo del Parque.

Por su parte, en todas las líneas de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) habrá alteraciones desde las medianoche del sábado al domingo.