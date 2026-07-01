El alcalde de Frigiliana (Málaga), entre los siete investigados tras el registro del Ayuntamiento

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Frigiliana (Málaga), Antonio Herrero (PSOE), está entre los investigados en la causa que se instruye en la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox por distintos delitos en relación con el Ayuntamiento de la localidad, que fue registrado este martes. Por el momento, siete personas deberán comparecer en sede judicial como investigadas.

Efectivos de la Guardia Civil registraron desde primeras horas de la mañana de este pasado martes y durante más de 12 horas el Ayuntamiento de esa localidad malagueña, ubicada en la comarca de la Axarquía; además de otras dependencias municipales. En concreto, se realizaron cuatro registros en la localidad donde se han intervenido efectos relacionados con la investigación, según la Benemérita.

Por su parte, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dicho juzgado ha levantado el secreto del sumario de la esta causa, en la que se investiga delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, organización criminal y tráfico de influencias.

Según han señalado desde el TSJA, no se han producido detenciones, pero sí hay personas investigadas, entre ellas el regidor y otros concejales, las cuales serán llamadas a declarar por parte del juzgado en las próximas semanas. Desde la Guardia Civil han precisado que en relación con los registros realizados en Frigiliana son siete personas las citadas a declarar como investigadas.

El registro en el Ayuntamiento se prolongó a lo largo de todo el día. Al término del mismo, el alcalde aseguró a los medios allí presentes que habían estado recopilando datos y facturas y haciendo fotocopias.

Desde el PSOE de Málaga expresaron su "máximo respeto" a la investigación, pidieron "prudencia" y ofrecieron "plena colaboración" tras las actuaciones realizadas, de las que, dijeron, tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación.

Asimismo, tras conocerse estos registros, desde el PP, el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, exigió explicaciones al PSOE de Málaga "por otro presunto escándalo de corrupción socialista en la provincia".