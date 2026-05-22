Alice Wonder protagoniza la semana de La Térmica junto al nuevo ciclo 'Una décima de segundo' - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga presenta su programación cultural para la semana del 25 al 31 de mayo con una agenda que combina música en directo, danza contemporánea, formación artística y actividades audiovisuales dirigidas a distintos públicos.

La semana estará marcada por la participación de la artista Alice Wonder dentro del nuevo ciclo 'Una décima de segundo', además de propuestas vinculadas al cine, la creación digital y el aprendizaje creativo, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Alice Wonder será la artista invitada el jueves 28 de mayo dentro de 'Una décima de segundo', un nuevo formato coordinado por el periodista de RNE y divulgador musical Ángel Carmona que propone conversaciones íntimas en torno a la música y los procesos creativos contemporáneos.

El ciclo plantea encuentros concebidos como experiencias irrepetibles, sin registro exterior, donde palabra, música y escucha compartida se convierten en el centro de la propuesta. Alice Wonder, una de las voces más singulares de la nueva escena musical española, llegará a La Térmica en un momento de transformación artística tras el éxito de su última gira y el inicio de una nueva etapa sonora marcada por la exploración emocional y la evolución de su directo hacia un formato más eléctrico y experimental.

La programación cultural continuará el viernes 29 de mayo con una nueva sesión de 'Cine en nuestra zona', iniciativa desarrollada conjuntamente por La Térmica y el Festival de Málaga para acercar el cine contemporáneo a municipios de la provincia sin salas de exhibición. La cita tendrá lugar en Arriate con la proyección de 'Anora', una de las películas recientes más destacadas del circuito internacional. El proyecto busca recuperar la experiencia colectiva del cine y convertir cada proyección en un espacio de encuentro cultural en el territorio.

FORMACIÓN, DANZA Y CREATIVIDAD CONTEMPORÁNEA

La agenda semanal incluye además distintas propuestas formativas y talleres dirigidos a públicos diversos. Entre ellas destaca el curso de 'Baile swing' organizado por Málaga Swing, colectivo local que desde 2014 trabaja en la difusión de esta cultura musical y social en la ciudad. Las sesiones, previstas para los días 26 y 28 de mayo, acercarán al público al Lindy Hop, uno de los bailes más emblemáticos de la cultura swing norteamericana.

Además, el 27 de mayo se realizará el curso de 'Arte + Diseño en pintura decorativa impartido' por Elena Nuez (Bicocacolors), centrado en técnicas pictóricas y procesos creativos contemporáneos.

El jueves 28 de mayo se celebrará también una nueva edición del taller de 'Collage creativo' impartido por Emmanuel Lafont y Carolina Arán, una propuesta centrada en la creatividad, el juego visual y la experimentación artística a través del collage como herramienta de expresión y desarrollo personal.

La programación formativa se completa el 29 de mayo con 'LAB Fusión danza contemporánea', espacio de formación e investigación corporal que combina técnicas de danza contemporánea, hip hop y expresión corporal; así como con diferentes actividades de La Térmica Mini vinculadas al aprendizaje digital y la creatividad tecnológica.

Entre ellas destacan los talleres de 'Animación, arte y diseño gráfico para manga, anime y videojuegos', del 29 de mayo, organizados por EducaGamer, donde jóvenes participantes trabajan dibujo digital, modelado 3D y diseño de personajes utilizando herramientas profesionales como Blender o Unity.

Asimismo, el sábado 30 de mayo tendrá lugar una nueva jornada del curso de 'Programación de videojuegos con Roblox y Unity', dirigido a niños y adolescentes de entre 7 y 17 años. La actividad propone una introducción práctica a la programación informática, el modelado 3D y el desarrollo de videojuegos a través de plataformas utilizadas actualmente en la industria creativa y tecnológica.