Alrededor de 1.500 alumnos participan en el Cinefórum del Festival de Cine de Málaga que promueve la Diputac

Alrededor de 1.500 alumnos participan en el Cinefórum del Festival de Cine de Málaga que promueve la Diputación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine en Málaga ha llegado también a los centros educativos de la provincia, donde alrededor de 1.500 alumnos han podido disfrutar del proyecto educativo del Cinefórum, que ha cumplido su tercera edición. Se trata de una iniciativa promovida por la Delegación de Educación de la Diputación de Málaga para estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, que ha llevado a lo largo de esta semana a alumnos de 30 centros diferentes al visionado de cinco proyecciones en el Teatro Cervantes y en Cine Álbeniz con una posterior charla-coloquio con protagonistas.

Esta tercera edición del Cinefórum se clausuró ayer con una sesión en la que participó el actor recientemente galardonado con el Goya a Mejor Actor de Reparto, Álvaro Cervantes, que ha charlado e interactuado con 150 alumnos del IES Diego Gaitán de Almogía y del IES Serranía de Alozaina tras el visionado de la película que le ha valido para ganar el premio de la Academia, 'Sorda'.

El diputado de Educación, José Santaolalla, ha puesto el broche final a estos ciclos celebrando que la cultura y el mundo del cine están muy vivos entre la comunidad educativa.

"Con la clausura de esta tercera edición del Cinefórum para estudiantes de la provincia confirmamos que la iniciativa sigue creciendo y despertando interés entre los jóvenes. La participación en esta experiencia les permite descubrir el cine desde un enfoque diferente, compartiendo inquietudes con profesionales del sector y reflexionando sobre las películas que forman parte del Festival. Una actividad que contribuye también a desarrollar un pensamiento crítico entre los alumnos", ha comentado Santaolalla.

Por su parte, Álvaro Cervantes ha agradecido la participación y la celebración de estos Cinefórum. "Para nosotros, los actores y los que formamos parte del mundo del cine, es una magnífica noticia que el cine llegue a los más jóvenes a través de la comunidad educativa. Es importante trabajar para que los jóvenes conozcan los entresijos de este mundo y que sepan los esfuerzos y todo el trabajo que hay detrás de las cámaras. El cine es fascinante, pero también transmite valores importantes", ha apostillado.

La actividad se ha dividido en cinco sesiones desde el pasado lunes 9 a este viernes 14 de marzo. El Teatro Cervantes acogió las dos primeras citas con 'Todos los Colores', de Beatriz Silva; y 'Un hijo', de Nacho La Casa. El Cine Albéniz ha sido el escenario desde el miércoles de 'Andy', de Román Parrado; 'La infiltrada', de Arantxa Echeverría; y 'Sorda', de Eva Libertad.

En cada uno de los coloquios se ha contado con un invitado de cada equipo de las películas seleccionadas como han sido: Beatriz Silva, Mafalda Carbonell, Eva Moral, Nacho La Casa, Macarena García, Ian Cortegoso, Román Parrado, Ibon Cormenzana, Alfred Pérez-Fargas y Álvaro Cervantes.

MÁS ACTIVIDADES

La Delegación de Mayores de la Diputación también ha llevado a cabo durante este Festival de Cine de Málaga un Cinefórum para Séniors, que se celebró este lunes 9 y martes 10 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. 800 mayores llegados de todos los puntos de la provincia pudieron visionar la película 'La vida padre'.

Además, la Delegación de Juventud ha llevado a cabo por segundo año consecutivo una iniciativa en la que cuatro jóvenes de la provincia están formando parte del jurado popular de la Sección Oficial no competitiva del Festival de Cine de Málaga.