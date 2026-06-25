Por Andalucía Málaga critica el recurso de Moreno Bonilla al 'Plan Estatal de Vivienda'

El parlamentario andaluz de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Alameda, José García Orejuela - IZQUIERDA UNIDA

ALAMEDA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz de Por Andalucía en Málaga, Ernesto Alba, ha mantenido este jueves un encuentro con el alcalde de Alameda (Málaga), José García Orejuela, tras la que ha declarado que "en plena emergencia habitacional, uno de los elementos que son clave de todas las administraciones es poner las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda".

"Un problema que en estos momentos abarca a la mayoría de la población, sobre todo en la provincia de Málaga", Alba ha puesto en valor que "en Alameda, un pueblo gobernado por Izquierda Unida, han generado las condiciones necesarias para adecuarse a los distintos planes que puedan surgir en materia de vivienda".

El Ayuntamiento, afirma el parlamentario tiene solvencia económica para poder pedir créditos hipotecarios para la financiación de vivienda y tiene planificado urbanísticamente suelo para ponerle a disposición a otras Administraciones para la construcción de vivienda.

En este sentido ha añadido que el consistorio ha actualizado el registro de demandantes de vivienda y eso permite "tener un censo real de cuántas personas necesitan una vivienda de protección oficial, y ha sido capaz de sacar adelante un plan local de rehabilitación para aquellas personas quieran rehabilitar su vivienda".

"Estas condiciones son importantes para que Alameda se acoja al Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central. Estamos hablando de 1.200 millones de euros que vienen a Andalucía, pero hay un problema, y es que a Moreno Bonilla y al PP no se le ocurre otra cosas que recurrir dicho Plan", ha criticado.

El parlamentario andaluz ha señalado la importancia del Plan Estatal de Vivienda ya que "impide que la vivienda nueva que se haga con esos 1.200 millones de euros, se pueda especular y tiene que estar protegida durante 50 años. Y el PP acaba de paralizar que ayuntamientos como el de Alameda, con la necesidad de vivienda que existe, puedan acogerse a él".

Por último, Alba ha criticado que "esto ocurre porque, de esta manera, Moreno Bonilla sigue fomentando la trama de especulación en Andalucía que permite que los fondos de inversión y los grandes multipropietarios sigan enriqueciendo sus cuentas bancarias a costa de la ciudadanía".

Por su parte, el alcalde de Alameda, ha manifestado que la reunión con el parlamentario de Por Andalucía ha tratado distintos asuntos de interés para la localidad de Alameda como la sanidad, la educación o el trasvase del Iznájar ante los problemas de carencia de agua que tiene el municipio pero "fundamentalmente hemos hablado del problema de vivienda".

García Orejuela ha recordado que "en Alameda, desde que conocimos la aprobación del Plan de Vivienda 2026-2030, continuamos trabajando algo que ya veníamos anteriormente como es la apuesta por la vivienda pública. Este plan que permitiría la construcción de nuevas vivienda de protección oficial o la rehabilitación de vivienda, algo que sería muy bien recibido en Alameda, porque es muy necesario, porque estamos recibiendo población de otras ciudades, con lo cual, la vivienda disponible es cada vez menor".

"Para poder participar en este nuevo Plan de Vivienda, disponemos de suelo público para ponerlo a disposición y construir vivienda, tenemos la capacidad económica al ser un municipio con deuda cero lo que nos permitiría realizar las inversiones necesaria y estamos realizando un registro de demandantes de vivienda", ha apuntado el alcalde.

Por último, ha pedido que "el Tribunal Constitucional desestime el recurso de la Junta, porque las viviendas que se hacen con los fondos públicos deben de permanecer para todos los ciudadanos de los que provienen esos fondos, y no para que al cabo de poco años, acaben revirtiendo en la especulación".