Por Andalucía reclama que "las casas son para vivir, no para especular"

Ernesto Alba, Toni Morillas y Toni Valero durante la movilización celebrada este sábado en Málaga para protestar contra el deshaucio de familias de sus viviendas en la capital - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Ernesto Alba, acompañado del coordinador andaluz de IU, Toni Valero, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha criticado que "los especuladores se están quedando con todos nuestros bienes".

En este sentido se ha pronunciado Alba durante su participación en la movilización contra el desahucio de las familias del bloque 15 de la avenida de Europa celebrada en Málaga este sábado, donde ha destacado que "la vivienda, como bien estratégico, es uno de los grandes caramelos que quieren los especuladores y vienen a por ellos. La vivienda es un derecho, no es un negocio, pero los especuladores y los grandes rentistas, quieren vivir del carajo, vivir sin dar un palo al agua y sacar rentabilidad a costa del sufrimiento y la desgracia de mucha gente".

"Hoy estamos apoyando la manifestación del bloque 15 de la avenida de Europa, un bloque en el que distintas familias pueden ser desahuciadas. Desde Por Andalucía decimos que Andalucía no puede seguir así, no puede ser una Andalucía donde no se reparte la riqueza y se queda en manos de los especuladores y donde Moreno Bonilla y el propio alcalde de Málaga están creando un modelo de ciudad donde los que se benefician siempre son las minorías, llenando sus bolsillos con grandes privilegios mientras que a la gran mayoría, lo único que se nos queda es sufrimiento, desgracia y sobrevivir en una selva en la que nos está metiendo Moreno Bonillas", ha criticado.

El candidato de Por Andalucía ha exigido que "tanto al Ayuntamiento como la Junta de Andalucía tienen que poner pie en tierra y ver que a los andaluces y a las andaluzas nos están echando de nuestras casas poco a poco. Hablamos de 62 familias en Manilva, de este bloque de viviendas en Málaga, y, así, centenares y centenares de viviendas y de familias que están siendo desahuciadas en Andalucía".

Por último, Alba ha instado a la Junta de Andalucía "a recuperar estas viviendas e incorporarlas al Parque Público Andaluz de Vivienda, porque la prioridad no son los grandes especuladores, la prioridad son los andaluces y las andaluzas".

Por su parte, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha manifestado que "hoy Málaga vuelve a salir a la calle a decir que las viviendas son para vivir y no para especular y a darle su apoyo al bloque en lucha de las vecinas de avenida de Europa n.º 15 que el propietario, Geslau, quiere echar a la calle".

Morillas ha reivindicado que "esta ciudad no está en venta, es necesario que las instituciones, que el Ayuntamiento intervenga para que dejen de venderse los bloques de vecinas a propietarios para que especulen con ellas. Por eso también le exigimos al Ayuntamiento de Málaga que intervenga, porque tiene herramientas para evitar la especulación y para evitar que estas vecinas se vayan a la calle".

"No puede ser que mientras que esa amenaza, ese acoso inmobiliario, sigue pendiendo sobre las familias de avenida Europa, mientras hay vecinas en riesgo de desahucio a las que está amenazando el Instituto Municipal de la Vivienda, mientras que tenemos otros bloques en lucha, como el de Manilva, con 62 familias, que también, si no lo evitamos van a ser desahuciadas el próximo 24 de marzo, no puede ser que se permita y se tolere que en esta ciudad que haya promociones de viviendas protegidas de las que se excluye a las familias que tienen ingresos menores de 2.100 euros. Por eso, hoy volvemos a decir que las viviendas son para vivir y no para especular, ha zanjado Morillas.