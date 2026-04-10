Antonio Banderas planea "expandir" el Teatro del Soho con un espacio más en Málaga

El presidente del Teatro del Soho CaixaBank; Antonio Banderas (c), atiende a los medios de comunicación en la inauguración del Soho International Dance Festival TIP TOE. - Álex Zea - Europa Press
MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Antonio Banderas, el actor y presidente del Teatro del Soho CaixaBank, ha avanzado este viernes que busca "expandir" este espacio escénico malagueño. "Para mí ahora mismo el teatro y todo lo relacionado al teatro es mi vida, en ello estoy, quiero expandirlo", ha asegurado.
Banderas, que ha sido cuestionado durante la presentación del Soho International Dance Festival TIP TOE por su agenda próxima de películas, ha detallado que "la vida mía ahora se desarrolla mucho alrededor del teatro, pero sí es cierto que están llegando muchas ofertas".
No obstante, ha señalado que "hasta que no seleccione realmente qué es lo que voy a hacer, lo más posible, y te puedo decir, porque en algún momento también lo he expresado, es una nueva película con los argentinos con los que hice 'Competencia Oficial', con Mariano Cohn y Gastón Duprat, una película que ya estaba apalabrada" y "hay algunas más".
Ha detallado que ahora se va a Los Ángeles, pero "para mí ahora mismo el teatro y todo lo relacionado al teatro es mi vida, en ello estoy, quiero expandirlo. Un espacio más a lo mejor en Málaga y al mismo tiempo también un poquito del Soho para Madrid".
"Por lo tanto, ahí ahora mismo estoy en evolución, quiero seguir creciendo dentro de este proyecto", ha incidido, al tiempo que ha dicho que "el mundo ahora mismo del cine, de las artes audiovisuales en general, está en un momento de cambio tremendo que no sé por dónde se va a disparar, pero probablemente si los estudios de cine de los Estados Unidos descubren que con la IA se pueden hacer películas mucho más baratas que con actores de carne y hueso, esto va a pegar un cambio radical".
Por lo tanto, ha continuado Antonio Banderas, "el teatro y las artes escénicas en directo se han convertido en un refugio para la verdad". "Por mucho que avancen las tecnologías, siempre una persona frente a otra persona no podrá cambiar; e, incluso, habrá un momento, todavía no, pero en el futuro en el que habrá robots que sean los que salgan a los escenarios" y eso se tendrá que anunciar antes de verlo. "El ser humano frente al ser humano eso no cambiará nunca", ha abundado.
Cuestionado, en concreto, sobre el espacio en Málaga, ha avanzado que necesita "un espacio más flexible, el Teatro del Soho está muy bien, pero es un teatro a la italiana, y para recibir, y para adaptar algunos de los espectáculos que hacemos está muy bien", pero aboga para el nuevo espacio por "una caja negra, que me permita poder tener escenarios diferentes, un lugar muy flexible a la hora de montar, es necesario".
"El teatro está también evolucionando a ese nivel y espectáculos de danza, por ejemplo, recibir música, tiene que estar acondicionado para ello y estoy en eso, en tener esa posibilidad", ha dicho el acto, quien ha añadido que "al mismo tiempo siga albergando la escuela técnica, que queremos seguir creciendo", ha concluido.