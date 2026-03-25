Aprobada la Agenda Medioambiental Iberoamericana, con acciones sobre el cambio climático, agua, biodiversidad y residuos

Vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen (4i), junto al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand (5d), con participantes en la XIII Conferencia Iberoamericana de Medio Ambiente - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima, que se celebra en Málaga, ha aprobado este miércoles la Agenda Medioambiental Iberoamericana, que concreta 15 ante el cambio climático y sobre biodiversidad, gestión del agua o la contaminación por plásticos; y añade una más de carácter horizontal, para promover el trabajo conjunto entre las redes participantes.

El documento se basa en concreto en cuatro ejes como son el cambio climático; biodiversidad y ecosistemas; recursos hídricos y océanos; y contaminación y residuos sólidos, tanto plásticos como microplásticos; y nace como marco programático central de la cooperación ambiental y servirá para fortalecer la gobernanza ambiental, facilitar el intercambio de buenas prácticas y crear sinergias con las agendas globales.

Así, se concibe como "un instrumento operativo y flexible, orientado a la acción", señala el propio texto, con la finalidad, además, de "fortalecer la gobernanza ambiental iberoamericana, facilitar el intercambio de buenas prácticas y crear sinergias con las agendas globales".

"Son cuatro pilares que allá donde miramos son desafíos, son retos, son brechas, son necesidades de forma urgente de actuar", ha dicho la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha inaugurado esta conferencia iberoamericana, que se celebra en Málaga.

Aagesen ha apuntado que "no se trata solo de identificar retos, brechas, sino de plantear acciones concretas", 15 relacionadas con esos cuatro ejes y una, "más horizontal, con esa gobernanza conjunta entre las distintas redes", algo que ha considerado "fundamental".

Ha destacado de la agenda tres grandes bloques, como es reforzar las capacidades nacionales y regionales, impulsar la integración de la dimensión ambiental en todas las políticas y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de conservación y de protección del medioambiente; pero ha incidido en que "está orientada a la acción, porque es muy importante hablar de objetivos, pero luego hay que emprenderlo con acciones que lleguen y que sean soluciones reales".

Entre las acciones sobre el cambio climático se incluye el fortalecimiento de los sistemas nacionales de alerta temprana en iberoamérica frente a desastres o el diagnóstico e impulso de la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgos climáticos a nivel regional; mientras que en biodiversidad se propone el impulso a la gestión sostenible de las reservas de la biosfera y de la cooperación en conservación y la acción coordinada frente a amenazas.

Además, en cuanto a recursos hídricas plantea la implementación de proyectos piloto de saneamiento básico en comunidades vulnerables de Iberoamérica; la mejora de la gestión de la calidad de las aguas mediante la definición de un marco común; y reforzar la gestión integrada el uso eficiente del agua; así como mejorar la gestión de las arribazones masivas de sargazos en el Mar Caribe.

Sobre el pilar de residuos, las acciones que recoge la agenda son el impulso a la lucha contra la contaminación por plásticos mediante la promoción de políticas nacionales y acciones regionales; y de la calidad del aire urbano con el refuerzo de los sistemas de alerta de las ciudades; así como potenciar la gestión sostenible de residuos sólidos y la economía circular a escala local en iberoamérica.

La ministra ha hecho referencia al séptimo informe sobre el estado del medio ambiente en el mundo, en el que más de 300 científicos "alertan sobre los impactos que están llegando y esa evidencia que nos lleva a decir que esto es una emergencia real, que hay que actuar de manera urgente y que esos grandes desafíos ambientales están incrementando".

"Si seguimos en esa senda de quemar combustibles fósiles, de destruir la naturaleza o de contaminar sin límite, lo que va a tener es un impacto en toda la sociedad, lo primero en pérdida de vidas, que eso no hay forma de ponerle un coste; pero también desastres asociados a la pérdida económica, a más desigualdades, a mayor pobreza", ha advertido Aagesen.

En todo caso, ha incidido en que "hoy no miramos a otro lado, al contrario, miramos con mirada firme al frente y seguimos apostando por esta Agenda Ambiental" y ha destacado la decisión "de compartir algo tan importante como convertir la lucha contra estos desafíos medioambientales en una agenda de respuestas y también una agenda de oportunidades".

Para la ministra, "ante todos los datos tan negativos, es importante también ver la otra cara de la moneda y decir que de esta transformación vienen oportunidades sociales, económicas, de reindustrialización". "En el lado correcto de la historia es en el que nosotros queremos estar", ha dicho, recordando que esta agenda define los pilares basados en la Carta Medioambiental Iberoamericana, que jefes y jefas de Estado y de Gobierno pusieron encima de la mesa en la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo en marzo de 2023.

Ha asegurado que "queda mucho camino por delante" y que aunque el horizonte de esta agenda esté en 2030, "seguiremos trabajando y colaborando para que siga creciendo". "Es una oportunidad para estos desafíos abordarlos de manera coherente, con cooperación horizontal sur-sur, pero también triangular", ha manifestado.

Además, ha destacado que sirve para "demostrar que ante nuestra diversidad hemos sido capaces de construir un marco único de acción, ambicioso y estoy segura que también lo puedo definir como eficaz" y ha agradecido a todas las delegaciones y equipos, también del Ministerio de Exteriores, llegar a este documento, "fruto de ese trabajo conjunto e intenso".

Asimismo, ha señalado la destaca participación de la Secretaría General Iberoamericana, cuyo responsable, Andrés Allamand, ha subrayado que se usará esta agenda ambiental "como referencia para todas las siguientes reuniones ministeriales por la forma en que se ha construido, porque tiene una fundamentación muy clara", además de que "la aterrizan en cuatro ejes y 16 acciones estratégicas". "Esto es lo que queremos de todas las agendas iberoamericanas", ha dicho.

Así, el secretario general iberoamericano ha asegurado que el seguimiento sobre el trabajo respecto a esos cuatro ejes y esas 16 acciones estratégicas debe ser "conjunto" y ha apostado por llegar a las conferencias sectoriales "con posiciones conjuntas".