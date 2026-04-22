Área de Urgencias Pediátricas y Neonatales de Vithas Málaga cierra 2025 con más de 21.000 pacientes atendidos

El doctor Enrique Sánchez, pediatra y neonatólogo Vithas Málaga. - VITHAS MÁLAGA

MÁLAGA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Urgencias Pediátricas y Neonatales del Hospital Vithas Málaga atendió 21.134 pacientes, unos datos con los que "sigue consolidándose como un pilar fundamental en la atención sanitaria de la capital", ha asegurado. De ese total, 605 pacientes pediátricos y 90 neonatales requirieron de ingreso hospitalario.

Así lo han informado desde el grupo hospitalario en una nota, en la que han señalado que se "garantiza la presencia física de especialistas las 24 horas del día los 365 días del año" y que esta dedicación "asegura una respuesta inmediata y especializada ante cualquier emergencia que afecte a los más pequeños, desde recién nacidos hasta adolescentes".

De esos más de 21.000 pacientes atendidos, algunos fueron derivados a la UCI neonatal y pediátrica, catalogada como 'UCI nivel IIIB'; es decir, que puede asumir prematuros desde la semana 23 de gestación y que consta de cirugía neonatal inmediata, por lo que cuenta con presencia de un neonatólogo las 24 horas del día.

Aparte de este equipamiento, el Área de Urgencias Pediátricas y Neonatales de Vithas Málaga está equipada con la tecnología "más avanzada" y cuenta con un equipo multidisciplinar "altamente cualificado", compuesto por pediatras, neonatólogos, enfermeros especializados y personal de apoyo.

Entre otras, este personal recibe formación periódica de RCP neonatal con un bebé simulador de última generación para mejorar la coordinación del equipo y controlar el estrés que generan estas situaciones.

"Este enfoque integral permite abordar con la máxima eficacia y seguridad un amplio espectro de patologías, desde las más comunes hasta las situaciones críticas, ofreciendo tranquilidad y confianza a las familias", han indicado.

El valor de cirugía pediátrica neonatal, liderada por el cirujano pediátrico, el doctor Juan Pérez Rodríguez, es otro de los elementos diferenciadores del área, en la que se intervienen casos complejos de pacientes con patologías como Enfermedad de Hirschsprung, enterocolitis necrotizante o hernias diagramáticas, entre otras. En los últimos años, la media anual de este tipo de intervenciones se sitúa en torno a las 450.

Más allá de esta Área de Urgencias pediátricas y Neonatales, los datos del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Vithas Málaga en 2025 "siguen consolidándole como la primera opción de las familias malagueñas en cuanto a asistencia médica pediátrica y obstétrica", han asegurado desde el grupo sanitario.

Más de 12.000 pacientes pasaron el año pasado por sus consultas externas y el número de partos superó ampliamente la cifra de los 900. Además, han recordado que el Servicio de Neonatología del Hospital Vithas Málaga cuenta con un banco de leche propio, cuyo objetivo principal es asegurar la alimentación con leche materna de todos los prematuros o neonatos que, siempre bajo prescripción médica y por causas mayores, no puedan ser amamantados por la propia madre o cuando, por el contrario, esta no haya conseguido extraerse la cantidad de leche suficiente.

El doctor Enrique Sánchez Martínez, coordinador del Servicio de Pediatría y Neonatología tanto del Hospital Vithas Málaga como del Hospital Vithas Xanit internacional, ha subrayado la importancia de este servicio.

"En Vithas Málaga entendemos la preocupación de los padres cuando la salud de sus hijos está en juego. Por ello, hemos apostado firmemente por un modelo de urgencias pediátricas y neonatales con presencia física constante de especialistas", ha aseverado el especialista.

Para Sánchez, esto "no solo agiliza el diagnóstico y el tratamiento, sino que también ofrece una seguridad y una cercanía humana inestimables en momentos de vulnerabilidad". "Nuestro compromiso es garantizar la mejor atención posible para cada niño, desde el primer instante de su vida", ha expresado.