El Ayuntamiento de Campillos (Málaga) inicia la segunda fase de exhumación en las fosas comunes de su cementerio

Se avanza para recuperar e identificar a las más de 150 víctimas que podrían hallarse después de encontrar 73 cuerpos en la primera fase

CAMPILLOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Campillos (Málaga) ha puesto en marcha los trabajos preliminares de la segunda fase de exhumación de las fosas comunes localizadas en el cementerio municipal con restos de víctimas ejecutadas en la Guerra Civil. La nueva etapa se centra en finalizar la intervención de la primera fosa, levantando las capas superiores de tierra para poder intervenir plenamente en ella. Después se iniciará el análisis de la segunda fosa para identificar nuevas víctimas y completar la recuperación de los restos localizados en ambas.

Durante esta primera jornada de trabajo, el alcalde, Daniel Gómez, y el segundo teniente de alcalde, Diego Pérez, han visitado el lugar para supervisar los primeros avances de los trabajos arqueológicos. En esta etapa inicial se preparará el terreno para la identificación de los restos humanos. Este paso previo es fundamental para poder abrir la segunda fosa y continuar con el proceso de exhumación.

Las dos fosas comunes halladas en Campillos tienen unas dimensiones similares y albergan los restos de más 150 víctimas, estimación que se basa en el número de cuerpos ya exhumados durante la primera fase de los trabajos, un total de 73, y teniendo en cuenta que aún quedan por recuperar los restos de numerosas víctimas en la primera de las dos fosas.

El presupuesto de ejecución de esta segunda fase asciende a 40.000 euros. Dadas las importantes dimensiones de las dos fosas, no se descarta que sea necesaria una tercera fase para terminar de exhumar los cuerpos de todas las víctimas.

Este proyecto es el resultado del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para el desarrollo de actuaciones en fosas con víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en la provincia de Málaga como parte del Plan Estatal de Exhumaciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Dicho convenio está coordinado por las profesoras de la Universidad de Málaga, la doctora María José Berlanga Palomo, del Departamento de Ciencias Históricas, y la doctora Encarnación Barranquero Texeira, del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea.