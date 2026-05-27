El Ayuntamiento de Fuengirola moviliza más de un millón de euros para mejoras es espacios escolares y deportivos

Sesión plenaria correspondiente al mes de mayo en el Ayuntamiento de Fuengirola. - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha movilizado más de un millón de euros para impulsar mejoras es espacios escolares y deportivos.

El Pleno Municipal ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos, un suplemento de crédito para instalar una cubierta en el patio del colegio Valdelecrín y hacer mejoras en la piscina David Meca.

La edil de Hacienda, Rosa Ana Bravo, ha explicado que se trata de dos actuaciones necesarias para mejorar la confortabilidad de los escolares del citado centro educativo, ubicado en Los Pacos, así como acabar con los problemas de humedad, provocados por el desgaste lógico de los años, en la referida instalación deportiva municipal.

A este respecto, ha recordado que el único centro educativo de la localidad que aún no cuenta con cubierta es, precisamente, el Valdelecrín debido a la complejidad técnica que representa la cercanía de las viviendas que tiene alrededor de su patio. Una vez resuelto este inconveniente, el Consistorio destinará 535.493,41 euros para protegerlos de las inclemencias meteorológicas a sus alumnos.

De la misma forma, el montante de este suplemento de crédito destinado al equipamiento deportivo situado en el Complejo Elola, asciende a 576.734,87 euros. Ambas cantidades provienen del remanente de Tesorería del ejercicio económico 2025, han explicado desde el Ayuntamiento en una nota.

"De nuevo, el uso responsable y eficaz del dinero de los fuengiroleños, unido al compromiso de nuestros vecinos a la hora de hacer frente al pago sus impuestos, hacen posible que continuemos poniendo en marcha proyectos que redunden en la mejora de su calidad de vida. En otras palabras, el exitoso Modelo Fuengirola de Gestión que todos quieren imitar en nuestro entorno", ha valorado la concejala ponente.