El Ayuntamiento de Málaga avanza en proyectos de regeneración de barriadas de García Grana, Las Flores y Ciudad Jardín

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local, en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado este miércoles la modificación del plan cuatrienal de inversiones del presupuesto del Consistorio y de la Gerencia de Urbanismo en el marco del avance de diversos proyectos en la ciudad como son la regeneración de las barriadas de García Grana, Las Flores y Ciudad Jardín, así como en la renovación de la cubierta del Mercado de Atarazanas y la plataforma de servicios digitales inteligentes para la ciudadanía 'Málaga Abierta'.

En concreto, para el inicio de la licitación de dos proyectos de renovación de tres barriadas de los distritos Cruz del Humilladero y Ciudad Jardín, se incluye una partida de 913,88 euros en la anualidad de 2027 en las obras previstas de regeneración urbana de Las Flores y Ciudad Jardín; y se añaden 2.325,39 euros en la anualidad ya prevista en 2027 (917.936,37 euros) para el proyecto de regeneración de infraestructuras sociales de García Grana, conforme a la actualización de precios.

Ambos proyectos ya cuentan con 431.736,18 y 305.978,25 euros, respectivamente, para el año en curso, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En total, estas actuaciones contemplan una inversión de 434.061,57 euros para la regeneración de infraestructuras sociales de García Grana y de 1.224.829 euros para la regeneración urbana de Las Flores y Ciudad Jardín Estas actuaciones están incluidas en el plan 'Conecta_Málaga' dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales (EDIL), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

En cuanto a las obras de reposición y mejora de la cubierta del Mercado de Atarazanas, se incluyen 343.655 euros en el presupuesto de 2027, que se unen a los 95.000 euros consignados para este año, para volver a licitar esta obra, una vez adecuado el importe de la misma a los actuales precios del mercado.

Por último, se recogen 1.452.000 euros y 1.936.000 euros para el año 2027 y 2028, respectivamente, en lo referente al proyecto para desplegar la plataforma de servicios digitales inteligentes para la ciudadanía 'Málaga Abierta', que ya contempla una anualidad en 2026 de 968.000 euros y 484.000 euros de 2025, todo ello de cara a su próxima licitación.

Por otro lado, el Consistorio ha recordado que este proyecto está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021- 2027, a través de una ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. De este modo, la aportación municipal para esta iniciativa asciende a 726.000 euros en tres anualidades. El resto, 4.114.000 euros, será financiado por el Ministerio a través de fondos Feder.