El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aprueba nuevos trámites para la construcción de un hotel y un centro comercial

Arco Marbella entrada - EUROPA PRESS

MARBELLA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha dado un paso más en la junta de gobierno local a los trámites urbanísticos para un proyecto hotelero de unos 30.000 metros cuadrados en la zona de Pinomar y para la implantación de un centro comercial de aproximadamente 8.000 metros cuadrados frente al Marbella Club.

El concejal del área, José Eduardo Díaz Molina, ha explicado este martes que se trata de "importantes avances en el desarrollo de dos ámbitos diferenciados" y ha precisado que, en el caso del establecimiento hotelero, se ha producido la aprobación inicial de la reparcelación, mientras que para el espacio comercial se ha iniciado el procedimiento de delimitación urbanística de la parcela.

El edil, que ha estado acompañado del portavoz municipal, Félix Romero, ha detallado que el nuevo complejo hotelero, impulsado por la cadena Ikos Resorts, se ubicará en los terrenos del antiguo hotel Marbella Playa, en primera línea de costa y junto a la autovía A-7.

"Con la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, se avanza en la tramitación urbanística de un ámbito que contempla usos hoteleros y residenciales, con la construcción de 200 viviendas asociadas, así como la ejecución de infraestructuras como la continuidad de la senda litoral, un vial de servicio junto a la autovía A7 y otras actuaciones en el entorno", ha apuntado.

"Es una zona que se va a regenerar por completo", ha afirmado Díaz, quien ha señalado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) permite tramitar en paralelo el proyecto de urbanización, la reparcelación y la licencia de obra "con el objetivo de reducir plazos y posibilitar que el inicio de los trabajos pueda materializarse antes de final de año".

En el caso de la parcela situada en la zona norte del Marbella Club Hotel, vinculada a la construcción de un nuevo centro comercial, se contemplan también actuaciones en infraestructuras, como la ejecución de una vía verde paralela al arroyo de Las Piedras y un vial de servicio que dará continuidad al existente.