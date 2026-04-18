El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) muestra su reconocimiento a los candidatos de los II Premios del Deporte

Acto de reconocimiento a los candidatos de la segunda edición de los Premios del Deporte 'Ciudad de Marbella'. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha celebrado este pasado viernes en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez el acto de reconocimiento a los candidatos de la segunda edición de los Premios del Deporte 'Ciudad de Marbella', una cita previa a la gala que tendrá lugar el próximo 23 de abril en el teatro municipal y que ha servido para poner en valor el esfuerzo y la trayectoria de los aspirantes correspondientes a la temporada 2025.

El concejal del ramo, Lisandro Vieytes, ha subrayado en una nota que "uno de los principales avances respecto al pasado año es que hemos duplicado el número de candidaturas, pasando de en torno a cincuenta a superar el centenar, lo que refleja el crecimiento y la consolidación de estos galardones".

El edil ha señalado que "el objetivo de este encuentro es mostrar nuestro agradecimiento a todos aquellos deportistas que han presentado su candidatura y que forman parte de esta segunda convocatoria, que tiene un gran nivel y en la que se premia el trabajo que han realizado a lo largo de toda una temporada, siempre llevando el nombre de la localidad en cada competición".

Asimismo, ha remarcado que "es una iniciativa que nació con vocación de continuidad y hoy podemos comprobar que cuenta con el respaldo del tejido deportivo local". El concejal ha puesto el acento en que "Marbella se está consolidando como una ciudad referente, tanto por su capacidad para acoger grandes competiciones como por ser cuna de destacados profesionales, desde campeones mundiales como Elena Benítez y figuras olímpicas como Ayoub Ghadfa, que presidirá el jurado de esta edición, hasta jóvenes promesas que despuntan en distintas disciplinas".

"Este reconocimiento es también un impulso para quienes comienzan en el deporte base y aspiran a llegar a lo más alto", ha añadido. En cuanto a las categorías, ha precisado que se mantienen las mismas que en la primera edición: Mejor Deportista Absoluto Masculino y Femenino de 2025, Mejor Deportista Promesa Masculino y Femenino, Mejor Equipo Masculino y Femenino del Año y Mejor Deportista Inclusivo Masculino y Femenino, abarcando así el conjunto del panorama deportivo local.

Por último, Vieytes ha resaltado la labor del jurado, "integrado por profesionales con amplio conocimiento del ámbito deportivo, que tendrán la difícil tarea de elegir a los galardonados entre un elevado número de candidaturas", y animó a la ciudadanía a participar en la gala del próximo 23 de abril.