La Banda Municipal de Música de Málaga interpretará el sábado un concierto inspirado en el Corpus Christi en la Catedral

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MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga ha programado para este sábado, a las 20,00 horas, un concierto gratuito dentro del ciclo especial que se está llevando a cabo en el Patio de las Cadenas de la Catedral. En esta ocasión, la formación musical interpretará piezas inspiradas en el Corpus Christi, coincidiendo con la proximidad a la celebración de esta festividad, que tiene lugar el 4 de junio. El ciclo continuará los días 14 y 28 de junio.

Cabe recordar que, con esta iniciativa, el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, con la colaboración del Cabildo Catedral, pretende "poner en valor este espacio emblemático de la ciudad a la vez que acercar a la ciudadanía la música y el patrimonio histórico de la ciudad", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El concierto estará dirigido por Francisco Miguel Haro Sánchez y comenzará con 'In All Its Glory' de James Swearingen; continuará con 'Allegretto de la 7ª Sinfonía' de Ludwig van Beethoven; 'Adiemus: Songs of Sanctuary de Karl Jenkins'; y 'El profeta: Marcha de la coronación de Giacomo Meyerbeer'.

Tras la pausa, los asistentes disfrutarán de las piezas 'Altare Dei' de Ricardo Dorado; 'Panis Angelicus' de Cesar Franck; 'Solemnidad' de J. Pérez Ballester; 'Hosanna in excelsis' de Óscar Navarro González; y el estreno de la obra Malagueña, 'Nuestra Señora de los Reyes' de Antonio J. Gutiérrez Martínez.

Sobre el repertorio y los compositores que forman parte del programa, el concierto da comienzo con la obra de James Swearingen, que es uno de los creadores y pedagogos más influyentes del repertorio contemporáneo para banda. Ha dedicado gran parte de su carrera a la creación de obras sinfónicas y educativas interpretadas por bandas de todo el mundo.

'In All Its Glory' es una composición de carácter celebrativo que desde sus primeros compases despliega un lenguaje brillante, lleno de energía y amplitud melódica. La obra refleja el estilo optimista y luminoso del compositor y se ha convertido en una pieza muy apreciada dentro del repertorio contemporáneo.

Sobre Ludwig van Beethoven, su 'Séptima Sinfonía' fue compuesta entre 1811 y 1812, en una etapa de madurez artística. Fue estrenada en Viena en 1813 y recibida con entusiasmo por el público. Su segundo movimiento, el célebre 'Allegretto', alcanzó una popularidad inmediata y tuvo que repetirse durante el estreno. La sencillez de su tema principal contrasta con la riqueza de sus variaciones y contrapuntos.

El compositor galés Karl Jenkins es una de las figuras más populares de la música contemporánea. Tras desarrollar una carrera vinculada al jazz y a la música para televisión, alcanzó fama internacional con 'Adiemus: Songs of Sanctuary' en 1995. Su rasgo más característico es el empleo de voces que interpretan sílabas inventadas, sin significado lingüístico concreto, convirtiendo la voz en un instrumento más.

El compositor Giacomo Meyerbeer fue el máximo representante de la denominada "gran ópera francesa" del siglo XIX. Nacido en Berlín y formado en Italia, alcanzó un enorme prestigio en París por sus producciones operísticas. 'Le Prophète' (El Profeta), estrenada en 1849, narra la historia de Jean de Leyde y los conflictos religiosos y políticos de la Europa del siglo XVI.

Ricardo Dorado ocupa un lugar destacado dentro de la música procesional española del siglo XX. 'Altare Dei' es una de sus obras más conocidas. Escrita con un lenguaje sobrio y elegante, combina solemnidad religiosa con una notable capacidad expresiva, creando una atmósfera de profunda espiritualidad. La obra constituye un ejemplo paradigmático de la marcha procesional de concierto.

El músico César Franck fue uno de los grandes compositores del Romanticismo francés y una figura fundamental de la música sacra del siglo XIX. 'Panis Angelicus' forma parte de su 'Messe à trois voix', escrita en 1872, y pronto se convirtió en una de las páginas religiosas más célebres de su catálogo. El texto procede del himno eucarístico compuesto por Santo Tomás de Aquino para la festividad del Corpus Christi.

José Pérez Ballester es una figura destacada dentro del repertorio contemporáneo para banda cuya obra se caracteriza por un lenguaje directo y expresivo, capaz de combinar solemnidad litúrgica con una escritura brillante y accesible para el público. 'Solemnidad' hace honor a su título y desarrolla amplias melodías y armonías equilibradas que evocan recogimiento, majestuosidad y sentido espiritual y alterna momentos de serenidad con otros de gran intensidad emocional.

Óscar Navarro es uno de los compositores españoles más destacados de la actualidad dentro del repertorio para banda y música sinfónica. 'Hosanna in Excelsis' toma su título de la tradicional aclamación litúrgica '¡Hosanna en las alturas!'.

Para el final del concierto, el programa ha incluido el estreno de la obra de Antonio Jesús Gutiérrez Martínez Malagueña, 'Nuestra Señora de los Reyes'. Compositor de diferentes marchas de Semana Santa, destaca 'la marcha Santo Sepulcro' para la Real Hermandad del Santo Sepulcro de Málaga (1997), primera marcha interpretada en el recorrido procesional junto a la tradicional 'Marcha Fúnebre' de Chopin.

'Malagueña, Nuestra Señora de los Reyes' es la pieza que se estrena en este concierto y se trata de una marcha de gloria concebida para la Patrona del Cabildo Catedral de Málaga. Además, incorpora una adaptación del 'Gloria in Excelsis Deo' de Manuel Ruiz Castro.

La obra también se interpretará el domingo, 7 de junio, en la procesión del Corpus. La entrada es libre hasta completar aforo en todos los conciertos.