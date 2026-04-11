Bendodo dice a Sánchez que "no intente escapar": "La corrupción del sanchismo la conocen ya hasta en China"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en un acto en Mijas (Málaga). - PP

MIJAS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "huir" al organizar un viaje a China "mientras se celebra en el Tribunal Supremo el primer juicio al sanchismo".

"Que Sánchez no intente escapar porque la corrupción del sanchismo la conocen ya hasta en China", ha dicho Bendodo, que ha incidido en que "no puede seguir intentado escapar".

Así lo ha señalado durante su intervención en el IX Congreso del PP de Mijas (Málaga), al tiempo que ha añadido que "allí se sentirá más cómodo, mientras sigue soltando botes de humo", pero "la verdad es que esto ya no funciona".

"El sanchismo ya se ha sentado en el banquillo de los acusados" y ha aludido a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán: "Son personas de su máxima confianza", ha advertido y ha dicho que "Ábalos era su mano derecha en el PSOE y en el Gobierno y Koldo era el conductor" en los viajes de las primarias.

También ha advertido de que "las sospechas de financiación ilegal del PSOE cada vez son más evidentes con el trasiego de bolsas de basura y tacos de dinero en la sede de Ferraz".

Por otro lado, también ha lamentado que esta semana "hemos asistido a una cadena de escándalos que impactan de lleno en el Gobierno y otra vez más en el partido del Gobierno", que, ha dicho, "en cualquier país de la Unión Europea provocaría dimisiones inmediatas y evidentemente convocatoria de elecciones".

"Es una vergüenza", ha continuado y ha aludido a que se ha conocido "los fajos de billetes que corrían por la sede del PSOE"; que "se hablaba del traje a medida para rescatar con 53 millones de euros una empresa como Plus Ultra que tenía un solo avión"; y la "negligente" gestión ferroviaria del Gobierno que provocó la tragedia de Adamuz, donde murieron 46 personas".

A su juicio, "ante una oleada de escándalos de este calibre" lo que debería hacer Sánchez es "convocar a los españoles, dar la cara, dar explicaciones, y él ha hecho todo lo contrario", como es "huir".

Por último, Bendodo ha insistido en que el presidente del Ejecutivo tendría que "dar la cara y dar explicaciones" ante "la oleada de escándalos", pero Sánchez ha preferido irse a China "mientras sigue soltando botes de humo". "La verdad es que estas maniobras ya no le funcionan", ha concluido.