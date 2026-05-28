BOP publica el viernes las bases de la convocatoria para seleccionar adjudicatarios de 91 viviendas protegidas en Málaga

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MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará este viernes, 29 de mayo, las bases de la convocatoria para la selección de las personas adjudicatarias de 91 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living está construyendo en la parcela R15 del sector Universidad de la capital malagueña.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP a partir del viernes y a partir del lunes, en la web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y de Lagoom Living, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Se trata de una de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de cuatro suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler.

La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cuatro promociones, tres de ellas en construcción y una ya finalizada.

Han rcordado que el pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Consistorio malagueño, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.

Así, el próximo lunes, 8 de junio, a las 0.00 horas se abrirá el plazo a través de la página del Instituto Municipal de la Vivienda (hhttps://imv.malaga.eu) para poder optar a ser adjudicatario de alguna de estas 91 viviendas. El plazo permanecerá abierto hasta a las 23.59 horas del día 26 de junio.

La promoción consta de 91 viviendas de dos dormitorios, de éstas, cinco son adaptadas para personas con movilidad reducida. La superficie de estas viviendas oscila entre unos 70 metros cuadrados y los precios de los alquileres no superan los 512 euros.

A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero. En todas las viviendas la renta de alquiler supone 5,54 euros/metros cuadrados y mes. En el caso de los aparcamientos y trasteros la cifra es de 3,75 euros/metros cuadrados y mes.

Entre los requisitos está no ser titular de pleno dominio de alguna otra vivienda protegida o libre ni estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, en el momento de la presentación de la solicitud. Esta condición se deberá mantener en la fecha de la firma del documento de adjudicación conforme a lo establecido en la legislación vigente.

También se requiere que la vivienda que se adjudique sea la residencia habitual y permanente de la unidad familiar solicitante y ser ocupada dentro de los plazos legalmente establecidos; así como que el solicitante acredite un período mínimo de un año de empadronamiento ininterrumpido en el municipio de Málaga, computado inmediatamente antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Además, tendrá que tener presentada la solicitud como demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del municipio de Málaga en el momento de presentar la solicitud, manteniendo dicha solicitud, al menos, hasta la formalización del contrato de arrendamiento, conforme a la situación real de la unidad familiar o de convivencia y sus ingresos.

Asimismo, otro requisito es que la unidad familiar o de convivencia cumpla los ingresos mínimos exigidos y no supere el límite máximo de ingresos aplicable a la promoción, fijado en 2,5 veces el IPREM, conforme a la calificación de las viviendas y a la normativa de vivienda protegida.

Como requisito de solvencia, se establece que el importe de la renta anual a abonar no exceda del 30% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.

Los solicitantes tienen que acreditar unos ingresos mínimos por unidad familiar o de convivencia del año fiscal vencido de 23.500 euros anuales para acceder a las 91 viviendas. Y unos ingresos máximos por unidad familiar o de convivencia equivalentes a 2,5 veces el IPREM, teniendo en cuenta los coeficientes correctores contemplados por normativa.

Estos, aplicados, quedan en los ingresos máximos para un miembro de 24.418,60 euros; para dos miembros, de 32.307,69 euros; para tres o más, de 32.307,69 euros.

A efectos del procedimiento de selección mediante sorteo, se conformarán diferentes listados de solicitudes admitidas, como el listado base numerado de solicitudes correspondiente a 86 viviendas de dos dormitorios.

También se conformará el listado de solicitudes correspondiente a cinco viviendas adaptadas de dos dormitorios, que se formará a partir de determinados grupos de prioridad, como personas usuarias de silla de ruedas, personas con movilidad reducida o personas con otras discapacidades. La asignación de las viviendas adaptadas se realizará respetando el orden de prioridad entre los grupos indicados anteriormente.

Además, se requiere no encontrarse incurso el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar o de convivencia en una situación de conflicto de intereses en los términos definidos en la cláusula cuarta de las bases de la convocatoria. A estos efectos, deberán declarar, mediante declaración responsable, que no mantienen relaciones personales, profesionales, mercantiles o económicas que puedan comprometer o aparentar comprometer la objetividad e imparcialidad del proceso de adjudicación.

CONDICIONES

La adjudicación de las viviendas se hará a la solicitud que definitivamente sea seleccionada conforme a los requisitos de las bases y que cumplan con la legislación vigente de vivienda protegida. Estas condiciones deben mantenerse durante todo el proceso de selección y adjudicación. Solamente se admitirá una solicitud por solicitante.

Las viviendas, según su tipología, podrán ser asignadas a los solicitantes teniendo en cuenta determinadas consideraciones sobre su unidad de convivencia. Para la asignación de las viviendas adaptadas se realizarán tres bloques en función de los listados y la prioridad en la asignación.

La presentación de las solicitudes se hará ante el Instituto Municipal de la Vivienda, mediante el modelo normalizado de declaración responsable facilitado para la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a computar desde la publicación del anuncio de la convocatoria en la web del IMV y en la web de Lagoom Living.

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el IMV elaborará listado provisional, que será publicado en su página web y en la del superficiario. A partir del día siguiente a su publicación, se abrirá un plazo de cinco días hábiles en el que se podrán presentar alegaciones.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, el instituto aprobará y publicará el listado definitivo de solicitudes, incluyendo el número de orden aleatorio asignado a cada solicitud, que será utilizado en el posterior procedimiento de sorteo. Únicamente las solicitudes incluidas en dicho listado participarán en el procedimiento de selección mediante sorteo.

El procedimiento de sorteo será realizado por el IMV ante fedatario público, "garantizando en todo caso los principios de publicidad, igualdad, transparencia y concurrencia".