El Burgo (Málaga) espera recibir a más de 2.500 visitantes en su Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales el próximo 28F

El vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, junto a la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, durante la presentación de este evento en torno a un plato humilde que preparaban los campesinos, - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 28 de febrero, Día de Andalucía, el municipio malagueño de El Burgo celebra la cita gastronómica más importante de su calendario, la Fiesta de la Sopa de los Siete Ramales, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga. En su 22 edición, esta pequeña localidad de la Sierra de las Nieves espera atraer a más de 2.500 visitantes.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto a la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, durante la presentación de este evento en torno a un plato humilde que preparaban los campesinos y que se ha convertido con el paso del tiempo en una seña de identidad del municipio.

El vicepresidente ha destacado la apuesta de la Diputación por preservar y difundir las tradiciones de la provincia, el recetario malagueño y los productos locales a través de las Fiestas Singulares y de la marca promocional Sabor a Málaga.

La denominación de la Sopa de los Siete Ramales viene dada por los ingredientes principales con los que se elabora: pan, ajo, patata, tomate, pimiento, espárragos y huevo. Los vecinos de El Burgo conservan la tradición de degustarla con cuchara de palo y en una cazuela de madera de olivo o encina conocida como dornillo. La receta se ha adaptado con el tiempo, pero siempre ha mantenido su esencia basada en los productos de la tierra y de temporada.

La elaboración de la sopa para la fiesta comenzará por la mañana, ya que los vecinos que la preparan desmigan a mano el pan y sofríen a fuego lento las hortalizas para que a mediodía estén listas las miles de raciones que podrán degustar los asistentes.

El programa de la fiesta incluye, además, visitas guiadas, actuaciones musicales, pandas de verdiales y coros rocieros, y un mercadillo de productos locales, muchos de ellos adheridos a la marca Sabor a Málaga de la Diputación.

Los visitantes también tendrán la oportunidad de realizar rutas de senderismo por el entorno del río Turón, y conocer los parajes naturales de este municipio de la Sierra de las Nieves.

