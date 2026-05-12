Cae un punto de venta de droga en Ronda (Málaga) y detienen a una persona al frente del negocio ilícito

Drinero y droga, entre otros efectos, intervenidos en una operación policial en Ronda. - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de Ronda (Málaga) que se dedicaba presuntamente al menudeo de droga en su domicilio.

Así, una parte de las transacciones del negocio ilícito se llevaba a cabo junto a un parque, en las inmediaciones de la vivienda del sospechoso y muy próximo a un colegio.

En la entrada y registro en el inmueble en cuestión, los investigadores intervinieron 180 gramos de hachís y otros 56 de marihuana, 230 euros en efectivo y útiles para la preparación de la droga, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación, asumida por investigadores del Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda, fue tras la práctica de varias actas de aprehensión de droga por patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano al sorprender a varios clientes del punto de venta con dosis para autoconsumo, iniciándose incursiones discretas, en torno al domicilio del investigado.

El modus operandi de las actividades de compraventa de droga se ajustaba siempre a un mismo patrón. Así, los compradores acudían a la vivienda del investigado y aguardaban junto al domicilio para ser atendidos dentro, donde se efectuaba la transacción, para, a los pocos minutos, salir del inmueble. En otras ocasiones, la transacción tenía lugar en el exterior, junto a un parque, sin importar la presencia de menores.

Así, con las gestiones practicadas, los agentes confirmaron las sospechas del negocio ilícito. Es por ello que, mediante autorización judicial, y en base a los indicios recabados, se procedió a realizar un registro en el domicilio del investigado, a los efectos de intervenir la droga y las pruebas del delito, así como proceder al arresto del sospechoso, de 52 años.

Finalmente, los investigadores efectuaron la entrada en la vivienda en un dispositivo con apoyo de Policía Científica, Guías Caninos, UPR y patrullas del GAC, interviniéndose 180 gramos de hachís y otros 56 gramos de marihuana, 230 euros en efectivo y útiles para la preparación de la droga, incluida una báscula de pesaje e instrumental de corte.