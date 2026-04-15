La Caja Blanca acoge la segunda edición de 'Objetivo Moda' con obras del alumnado del insituto Jesús Marín de Málaga

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MÁLAGA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de La Caja Blanca, espacio de arte y creación joven del Área de Juventud, acoge la segunda edición del proyecto fotográfico 'Objetivo Moda' con obras del alumnado del ciclo superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen del instituto politécnico Jesús Marín.

La exposición, enmarcada en el programa municipal de ayudas a la producción para jóvenes, se abre al público este miércoles, 15 de abril, a las 19,30 horas, y se podrá visitar de manera gratuita hasta el 15 de mayo.

La exposición 'Objetivo Moda' muestra las fotografías de una selección de prendas representativa de las tendencias más actuales, para las que se ha contado con la colaboración de modelos profesionales y amateurs de Málaga.

El proyecto pretende plasmar las técnicas de iluminación, composición, y edición de imagen aprendidas a lo largo de la experiencia académica del grupo. La exposición se puede visitar de forma gratuita en La Caja Blanca, en la Avenida Editor Ángel Caffarena 8, de lunes a sábado en horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 21,00 horas.

Los artistas que exhiben sus trabajos son los siguientes: Paula Álvarez Pérez, Salma Nayara Cáceres Benítez, Claudia Dueñas Fernández, José Ramón González Repiso, Víctor León Díaz, Sara León Martín, Paula Lloret Fernández,Ian Alexis Mora,Estrella Moreno López, Pedro Jesús Moreno López, Daniel Olmo Márquez, Álvaro Ramírez García, Pilar Rodríguez Díaz y Alba Salas Pilar.

Además de Rafael Sánchez López, África Soria Pérez, Alfonso Toro Robles, Noah Vega Luque, Adrián Vergara Vela, Rosario Alanzor Balderas, Alejandro Frías Avalo, Jacob Gallardo González, José Antonio Galván Sánchez, Yousef Hamdi El Farouki, Lucía Hernando Alcalá, Luca Jiménez Cuéllar, Desirée Jiménez García, Nadia Jiménez García, Nadia Jiménez Marín, José Carlos Jiménez Ubau, Ainhoa Paz Morilla, Antonio Jesús Sánchez Yáñez, Celia García Peña y Ángel Gómez Ocaña.