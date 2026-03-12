Carratraca (Málaga) escenifica la Pasión el Viernes y Sábado Santo en su peculiar plaza de toros

Carratraca escenifica la Pasión el Viernes y Sábado Santo en su peculiar plaza de toros - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Carratraca celebra un año más la representación de la Pasión, el Viernes y el Sábado Santo, a partir de las 16.30 horas, en su célebre plaza de toros excavada en la ladera de Sierra Blanquilla, declarada Bien de Interés Cultural.

El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, ha recordado que la provincia ofrece durante la Semana Santa una amplia oferta de actos y manifestaciones culturales y religiosas, arraigadas entre la ciudadanía y que ya forman parte de las ricas y variadas tradiciones populares de Málaga.

"Es esencial apoyar las fiestas y las tradiciones populares malagueñas, que contribuyen a la dinamización y la promoción de los pueblos de la provincia", ha recalcado el vicepresidente de Gestión Económica Administrativa.

La escenificación, que se realizó por primera vez en 1963, se compone de cuatro actos que narran la vida y muerte de Jesucristo, desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la Resurrección, pasando por la oración en el huerto, el juicio de Poncio Pilatos y el camino al Calvario, todo ello con el acompañamiento de música en directo.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, la representación se remonta a 1963, cuando se llevó a escena un auto sacramental titulado 'El retablo del Monte Calvario', escrito parte en verso por Luis Fernando Ortega en 1955.

El entonces párroco de la localidad, Ángel Corbalán, quiso sacarlo de las paredes de la iglesia para hacerlo más popular. Desde entonces, la representación se desarrolla en la plaza de toros que tiene forma octogonal gracias a la implicación y el esfuerzo de los vecinos del pueblo.