Una cátedra de la Universidad de Málaga profundizará en la sostenibilidad económica y residencial del turismo

Firma de la cátedra de la UMA y Avvapro - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga y la Asociación de Profesionales de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Andalucía (Avvapro) han formalizado este lunes la creación de la Cátedra Avvapro de Sostenibilidad Económica y Residencial del Turismo, una iniciativa académica pionera destinada a impulsar el análisis técnico y multidisciplinar del alojamiento turístico en viviendas y apartamentos dentro del modelo turístico y urbano andaluz.

La firma se ha llevado a cabo en el Rectorado, por parte del rector, Teodomiro López, y del presidente de este colectivo, Juan Cubo, en un acto que ha contado con la presencia también de la viceconsejera de Turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar; del decano de la Facultad de Turismo, Antonio Peláez, y del catedrático de Economía Aplicada Antonio Fernández, director de la Cátedra.

Asimismo, el encuentro ha reunido a otros representantes de la Universidad, de la Junta, del Ayuntamiento y de otras administraciones públicas.

La nueva Cátedra, que ha sido explicada por su director, nace con la voluntad de "crear un espacio estable de colaboración entre universidad, administraciones públicas y sector profesional, orientado a generar conocimiento sobre cuestiones que afectan directamente al presente y futuro de Andalucía como destino turístico".

El objetivo no es otro que "el desarrollo de actividades orientadas a la docencia, la investigación, la transferencia, la formación especializada y la divulgación en el ámbito del sector de los alojamientos turísticos", han informado. En particular, en relación con las viviendas y apartamientos, así como su interacción con el contexto económico, social, urbano y residencial.

Entre las principales líneas de trabajo previstas destacan el análisis estructural de la oferta de viviendas de uso turístico en Andalucía; el estudio de su interacción con el mercado residencial; el impacto económico y fiscal de la actividad; los modelos de profesionalización del sector y su contribución al desarrollo económico de municipios de interior y zonas de menor densidad poblacional.

ESPACIO DE ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y DEBATE

Durante el acto de firma, han explicado que esta nueva cátedra supone un acercamiento entre ciencia y sociedad, un espacio de reflexión, análisis y mejora que guiará hacia "un modelo mejor, más transparente y más responsable con y para Andalucía".

El presidente de Avvapro, Juan Cubo, ha señalado en este sentido que "su creación representa un paso muy importante para avanzar hacia un debate público más riguroso, sereno y apoyado en datos objetivos. Andalucía necesita pasar del debate ideológico al análisis técnico basado en la evidencia. Las buenas políticas nacen de buenos diagnósticos".

El rector, por su parte, ha puesto en valor la gran capacidad de la UMA en torno a este asunto, al contar con la Facultad de Turismo, que está considerada entre las cinco primeras de España, y posicionarse también a la cabeza nacional en cuanto al número y la calidad de sus cátedras, que actúan como vehículo entre la academia y el tejido productivo.

"Estoy muy contento de poner el conocimiento al servicio de la sociedad en un tema en el que la universidad debe estar para analizarlo desde múltiples ángulos", ha afirmado López.

El decano de Turismo ha añadido que estamos "ante un sector que tiene enormes efectos inducidos en los destinos y, por tanto, con un enorme arrastre económico, por eso merece la pena estudiarlo e investigarlo desde la Universidad".

Desde la asociación destacan, además, que la colaboración con la Universidad de Málaga, permitirá "reforzar la calidad, el rigor metodológico y credibilidad de los estudios que se desarrollen en el marco de esta iniciativa".

La Cátedra impulsará igualmente actividades de transferencia y difusión del conocimiento mediante jornadas técnicas, seminarios, encuentros académicos y presentación pública de resultados, con el objetivo de favorecer el diálogo entre investigadores, administraciones y agentes económicos y sociales, con el objetivo de aportar soluciones concretas a los desafíos del sector.