Catorce detenidos tras caer un grupo criminal dedicado a la transformación y venta de armas

Armas intervenidas tras una operación policial con 14 detenidos tras caer un grupo criminal dedicado a la transformación y venta de armas - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Fuengirola (Málaga) han detenido a 14 personas, integrantes de una red criminal que transformaba armas inhabilitadas para el disparo en armas de fuego utilizadas con munición real y que vendían posteriormente en el mercado negro.

Desde la Policía Nacional han informado en un comunicado que el pasado mes de octubre dio comienzo un investigación policial, llevada a cabo contra un grupo delincuencial y organizado dedicado a la adquisición de armas detonadoras --inhabilitadas para el disparo mediante el bloqueo u obturación del cañón-- en países de la Unión Europea, donde es legal su comercialización, las cuales eran modificadas para conseguir su transformación a armas para ser disparadas con munición real --proyectiles--.

Estas armas serían después expuestas a la venta en el mercado negro para ser usadas en el mundo delictivo, consiguiendo la organización un gran beneficio económico que les permitía llevar un alto nivel de vida.

Así, en su primera fase, se llevó a cabo la detención de cuatro individuos como presuntos autores de estos hechos, procediéndose a realizar otros tantos registros domiciliarios donde los agentes intervinieron cuatro pistolas, un revolver, 275 cartuchos de diferentes calibres, tres sprays de defensa personal, una placa-emblema de Policía, así como numerosos útiles para el fresado de los cañones de las armas, taladros profesionales, entre otros.

Durante la continuación de la investigación, segunda fase desarrollada entre los meses de noviembre y mayo de este año, los agentes adscritos al Grupo de Robos de la Comisaria Local de Fuengirola realizaron infinidad de labores, tales como vigilancias, seguimientos, trabajo de inteligencias policial que culminaron en el día de hoy con la fase final de explotación, desarrollada en las localidades de Fuengirola, Benalmádena, Coín, Mollina (Málaga) y Puente Genil (Córdoba).

En esta segunda fase se ha efectuado la detención de otras 12 personas, entre los que se hallan el líder del grupo criminal y el "conseguidor" de las armas.

De igual modo, se han practicado más registros, localizándose el "zulo/guardería" donde se hallaban el grueso de las armas intervenidas y los útiles necesarios para su modificación, así como un "taller clandestino" --en la localidad malagueña de Benalmádena-- utilizado por el cabecilla de la trama y en donde se realizaban las alteraciones y modificaciones.

Entre los efectos intervenidos están 19 pistolas --nueve ya modificadas y listas para disparar--, seis revólveres, más de 1.300 cartuchos, tres sprays de defensa personal, una placa-emblema de Policía, 20 silenciadores, 4.800 euros en efectivo y 15 teléfonos móviles destacan varias armas largas, tipo subfusil G36 y AR4 y otras escopetas.

A los arrestados, 13 hombres y una mujer, se les imputa los delitos de pertenecía a grupo criminal, tráfico de armas, tenencia ilícita de armas, munición y explosivos, delito contra la salud pública, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas, amenazas y coacciones. La investigación continúa abierta y detenidos pasaran a lo largo de este fin de semana a disposición judicial.