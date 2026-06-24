CCOO activa un plan intensivo de vigilancia frente al riesgo de golpe de calor en Málaga

El secretario general de CCOO en Málaga, Pedro Fontalba y el Secretario de Salud Laboral, Francisco Martín - CCOO

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una campaña intensiva de vigilancia para garantizar la protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo por golpe de calor, ante el inicio del calendario laboral de verano, que arranca el próximo 29 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto.

Esta medida afecta a cerca de 70.000 profesionales en toda la provincia de Málaga. Desde el sindicato provincial, han explicado que se incidirá de manera exhaustiva en el cumplimiento del calendario laboral y, de forma muy especial, en la obligatoriedad de adaptar las condiciones de trabajo según las alertas climatológicas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología.

La alerta amarilla exige extremar la precaución en los centros de trabajo, la alerta naranja obliga legalmente a adaptar las jornadas laborales para evitar la exposición a las horas de mayor riesgo y la alerta roja implica la paralización de la actividad en caso de ser necesario para salvaguardar la vida de las plantillas.

Además, CCOO Hábitat Málaga ha advertido que, si bien hay empresas que cumplen y aceptan la normativa, todavía existen muchas otras que se muestran reticentes a implantar correctamente la jornada. Por ello, el sindicato mantendrá una postura de tolerancia cero. Para ello, un equipo compuesto por un mínimo de cinco miembros de la comisión ejecutiva provincial, reforzado por delegados sindicales, recorrerá y fiscalizará las distintas obras y centros de trabajo de la provincia.

El sindicato recuerda que las empresas están obligadas por ley a adoptar y vigilar medidas preventivas estrictas, entre las que destacan: la hidratación constante garantizando el acceso a agua potable fresca de forma continuada y los descansos y pausas permitiendo al trabajador interrupciones de la actividad en zonas de sombra o espacios refrigerados y climatizados.

Del mismo modo, han hecho referencia a la necesidad de tener equipos de protección y adaptar los uniformes de trabajo y equipos de protección individual a las altas temperaturas. Otra medida a tener en cuenta es la reorganización de tareas.

Desde CCOO afirman que se debe planificar la jornada priorizando los trabajos más duros y pesados a primera hora de la mañana y dejando las labores más livianas para el final de la jornada. Del mismo modo, se debe instruir a los trabajadores sobre los riesgos del estrés térmico y cómo actuar ante los primeros síntomas.

Un factor clave para la detección precoz de patologías o afecciones derivadas de la exposición continua a las condiciones de calor extremo propias de la provincia de Málaga es la vigilancia de la salud.

CCOO hace un llamamiento a las patronales del sector para que actúen con responsabilidad y prioricen la seguridad, recordando que el incumplimiento de estas medidas no solo conlleva sanciones legales, sino que pone en riesgo directo la vida de las personas.